Diyarbakır Surları eski ihtişamına kavuşacak - Son Dakika

Diyarbakır Surları eski ihtişamına kavuşacak

Diyarbakır Surlarında üzerindeki yazıt, kitabe ve figürleriyle şehrin sembolü burçlar, başlatılan restorasyon çalışmasıyla eski ihtişamına kavuşacak.

Diyarbakır Surlarında üzerindeki yazıt, kitabe ve figürleriyle şehrin sembolü burçlar, başlatılan restorasyon çalışmasıyla eski ihtişamına kavuşacak.

Merkez Sur ilçesinde bulunan Diyarbakır Surları, UNESCO tarafından 2015 yılında "İnsanlık tarihinde önemli bir aşamayı veya aşamaları gösteren bir yapı türü, mimari veya teknolojik grup veya peyzaj için istisnai bir örnek" olması nedeniyle dünya kültür mirası olarak tescillendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığından sağlanan ödeneklerle 2019'da burçların rölöve, restitüsyon ve restorasyon, statik proje ve raporları tamamlanarak Bilim Komisyonu ve Koruma Kurulundan onay aldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince yapılan ihaleyle ilk etapta en görkemli, en nitelikli anıtsal, büyük burçları olan ve kentin simgelerinden olan dış cidarında kitabe, hayvan motifleri, kesme taş silmesi ve mukarnas bulunan Ben-u Sen, Yedikardeş, Selçuklu ve Nur burçlarının restorasyon çalışmaları 10 Ağustos'ta başlatıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının oluşturduğu Bilim Komisyonu ve alanında uzman kişilerden oluşturulan danışma kuruluyla yapılacak her işlem titizlikle kontrol edilecek.

Kültür Bakanlığı, Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü, Diyarbakır Valiliği ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin birlikte koordinasyon içerisinde yürüttüğü restorasyonda, yapısal hasarların giderilmesine yönelik yapısal güçlendirme, konservasyon ve mimari gerekliliklere göre tamamlamaları içeren minimum müdahale ilkesine uyarak onarım yapılacak.

Bilimsel veriler ışığında surların yapısına uygun özgün malzemeler kullanılacak

Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünce burçlardan alınan taş, tuğla ve harç numunelerinin analizi yapıldı. Burçların ana bağlayıcı harcını tespit etmek üzere laboratuvarlarda yapılan analizlere göre harç oranları belirlendi.

Restorasyonda, bazalt taş, tuğla ve özgün harç kullanılarak tamamlamalar yapılacak. Bilimsel veriler ışığında surların yapısına uygun özgün malzemeler kullanılacak.

3 boyutlu belgeleme çalışması yapıldı

Çalışmalar kapsamında, Surların yüksek hassasiyette ve hatasız şekilde tespiti ve belgelenebilmesi için yüksek çözünürlüklü fotoğraf makineleri ve lazer tarayıcı cihazlar kullanıldı. Elde edilen 3 boyutlu nokta bulutu üzerinden alınan verilerle belgelenme çalışmaları gerçekleştirildi.

Bu çalışma ışığında burç ve sur duvarlarındaki Surların genel fiziksel durumu, mimari ve mekansal özellikleri, işlev potansiyeli, kent ve yakın çevreyle ilişkiye yönelik tespitler sonucunda analitik tespit paftalar oluşturuldu.

Yedikardeş, Ben-u Sen ve Nur burçlarında ilk etapta içlerinde, teras ve seğirdim bölümlerinde biriken topraktan temizlenerek zemine ulaşılacak.

Burç zemine düşen surlara ait taşların tespit edilmesinin ardından düştüğü yere monte edilerek orijinallik korunması sağlanacak.

Sur'un dış cidarına bitişik 41 yapı kamulaştırıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Nur Burcu ile Yedikardeş Burcu'nun dış çeperinde bulunan ve Sur Koruma bandı içerisinde kalan çoğu tapusuz, gecekondu niteliğindeki 41 yapıyı kamulaştırdı.

Restorasyonla çalışmalarıyla birlikte sura bitişik yapıların yıkılması dış cidarında görkemli kitabe, hayvan motifleri, kesme taş silmesi ve mukarnas bulunan Ben-u Sen, Yedikardeş, Selçuklu ve Nur burçlarının güzelliği ortaya çıkarılacak.

"Teşekkür ediyoruz. Bu çalışmalar bizi çok duygulandırıyor"

Diyarbakır Kültür Turizm ve Musiki Derneği (DİKTUM-DER) Başkanı Kenan Aksu, Diyarbakır Surlarının dünyada eşi benzeri olmayan bir eser olduğunu söyledi.

Surların onarılmasının ardından korumasınında önemli olduğunu dikkati çeken Aksu, kentin turizm potansiyelinin yüksek olduğunu belirtti.

Aksu, restorasyon çalışmalarıyla ilgili şunları dile getirdi:

"Çok sevindim. Bir Diyarbakırlı olarak sayın valime teşekkür ediyorum. Diyarbakır'ın etrafını tamamıyla çeviren bu kadar büyük bir eser var. Beş bin seneye dayanan geçmişiyle dimdik ayakta. Teşekkür ediyoruz. Bu çalışmalar bizi çok duygulandırıyor."

TÜRSAB Diyarbakır Bölgesel Yürütme Kurulu üyesi Aziz Yatkın ise restorasyonun geç kalınmasına rağmen takdire şayan olduğunu ifade etti.

Yatkın, "Emeği geçen sayın valimize ve diğer bütün bürokratlara teşekkür ediyoruz. Diyarbakır Surları başlı başına bir kültürdür, bir değerdir. Dünyada örneği olmayan bir eserdir. Diyarbakır'ın hem tanıtımına hem de turizmine büyük bir katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

Diyarbakır Surları eski ihtişamına kavuşacak

Diyarbakır Surları, Restorasyon, Diyarbakır, Sur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 10:45 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır Surları eski ihtişamına kavuşacak - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Çağlayan Adliyesi önünde silahlı çatışma! İşte olay yerinden ilk görüntüler Son Dakika: Çağlayan Adliyesi iki grup arasında silahlı çatışma çıktı! 2 kişi gözaltına alındı İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine yeni genelge: Türkiye genelinde kapsamlı koronavirüs denetimi yapılacak Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Motorine 17 kuruş indirim geldi Kilosu 30 bin liradan satılan 'mucize bitki' safranın ekimi başladı MasterChef'te Furkan'ı azarlayıp ağlatan şef Mehmet Yalçınkaya'ya tepki yağdı İktidar hayaliyle yola çıkan İnce'ye yakınındaki isimlerden biri olan Tanju Özcan sırt döndü Uzman çavuş, sokak ortasında kafasına ateş ederek intihar etti Plajda aşka gelen Billur Kalkavan, genç sevgilisiyle sarmaş dolaş pozlar verdi Sahte şeyhin istismarına uğrayan küçük kız çocuğu, yaşadığı dehşeti tüm detaylarıyla anlattı Alibeyköy'de trafikte kadın sürücüye saldıran şüphelinin 8 yıla kadar hapsi isteniyor Türkiye'nin ünlü ilan sitesi üzerinden akılalmaz dolandırıcılık! Aldığı kaparonun üzerine yattı Parti yapan komşularını uyaran doktor darbedildi Özge Ulusoy'un yıllar önce bir filmde şeytan rolünü oynadığı görüntüler ortaya çıktı Vatandaşa peş peşe kısıtlamalar getirilirken yat turlarında koronavirüs tedbirleri hiçe sayılıyor
Aston Villa, Ollie Watkins'i kulüp rekoru kırarak kadrosuna kattı Aston Villa, Ollie Watkins'i kulüp rekoru kırarak kadrosuna kattı         
14:31
Gökhan Töre'nin menajeri, transfer görüşmesi için Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi Gökhan Töre'nin menajeri, transfer görüşmesi için Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi         
14:26
Öğretim görevlisi çalıştığı kütüphanenin girişinde ölü bulundu Öğretim görevlisi çalıştığı kütüphanenin girişinde ölü bulundu         
14:17
Cenk Tosun'dan transfer iddialarına yanıt: Dizim tam iyileşmedi, beni neden transfer etsinler ki? Cenk Tosun'dan transfer iddialarına yanıt: Dizim tam iyileşmedi, beni neden transfer etsinler ki?         
14:04
İnternetten tanışıp nişanlandığı kişi, üniversiteli Şeyda'nın hayatını kararttı İnternetten tanışıp nişanlandığı kişi, üniversiteli Şeyda'nın hayatını kararttı         
14:01
Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si Şebnem Ceceli'nin yeni halini görenler tanıyamadı Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si Şebnem Ceceli'nin yeni halini görenler tanıyamadı         
13:57
Koronavirüs tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek için kritik 24 saat Koronavirüs tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek için kritik 24 saat         
13:38
İkinci el araç ticaretinde yeni dolandırıcılık! 50 TL'ye kilometreyi düşüren dolandırıcılar 10 bin TL kar ediyor İkinci el araç ticaretinde yeni dolandırıcılık! 50 TL'ye kilometreyi düşüren dolandırıcılar 10 bin TL kar ediyor         
13:28
Ülkücü gençler, Devlet Bahçeli'nin talimatıyla 12 ada için yürüdü Ülkücü gençler, Devlet Bahçeli'nin talimatıyla 12 ada için yürüdü         
12:56
İddialı olduğu oyunu kaybeden Faik Öztürk, yenilginin acısını tavladan çıkarttı İddialı olduğu oyunu kaybeden Faik Öztürk, yenilginin acısını tavladan çıkarttı         
12:29
Kim Kardashian, 14 yıllık TV programını sona erdirdiğini duyurdu Kim Kardashian, 14 yıllık TV programını sona erdirdiğini duyurdu         
12:28
Eski Süper Lig futbolcusu, silah kaçakçılığından tutuklandı Eski Süper Lig futbolcusu, silah kaçakçılığından tutuklandı         
12:22
Haftanın iki günü kırmızı akan kaynak suyunun rivayeti de dikkat çekiyor Haftanın iki günü kırmızı akan kaynak suyunun rivayeti de dikkat çekiyor         
12:17
Başıboş köpekler işe giden genç kadını parçalıyordu! Saldırı anı kamerada Başıboş köpekler işe giden genç kadını parçalıyordu! Saldırı anı kamerada         
12:15
Aleyna Çakır'ı öldürdüğü iddia edilen Ümitcan Uygun'un ifadesini duyan acılı aile sinir krizi geçirdi Aleyna Çakır'ı öldürdüğü iddia edilen Ümitcan Uygun'un ifadesini duyan acılı aile sinir krizi geçirdi         
11:57
İstanbul metrosunda mide bulandıran olay! Genç kadının fotoğraflarını çeken şahıs yakalandı İstanbul metrosunda mide bulandıran olay! Genç kadının fotoğraflarını çeken şahıs yakalandı         
11:56
Cristiano Ronaldo, 9,7 milyon TL değerinde reklam anlaşması imzaladı Cristiano Ronaldo, 9,7 milyon TL değerinde reklam anlaşması imzaladı         
11:35
Eski futbolcu Selçuk Şahin, havluyla eşinin denizden çıkmasını beklerken kameralara yakalandı Eski futbolcu Selçuk Şahin, havluyla eşinin denizden çıkmasını beklerken kameralara yakalandı         
10:38
Justin Bieber'ın kirli tırnakları görenlerin midesini kaldırdı Justin Bieber'ın kirli tırnakları görenlerin midesini kaldırdı         
10:27
Karnında bebeğiyle öldürülen talihsiz kadın Karnında bebeğiyle öldürülen talihsiz kadın "Çocuk kimden?" kavgasına kurban gitmiş         
10:25
33 yaşındaki kadının 11 yaşındaki çocuğu acımasızca dövdüğü anlar kamerada! 33 yaşındaki kadının 11 yaşındaki çocuğu acımasızca dövdüğü anlar kamerada!         
10:24
Amerika'daki ani hava değişimleri devam edecek; benzer durum Türkiye'de de olabilir Amerika'daki ani hava değişimleri devam edecek; benzer durum Türkiye'de de olabilir         
10:17
Zimmet operasyonunda tutuklanan memurun mal varlığı dudak uçuklattı Zimmet operasyonunda tutuklanan memurun mal varlığı dudak uçuklattı         
10:17
Kerem Bürsin, Hande Erçel'in milyonlarca beğeni alan fotoğrafını kıskandı: Aynısını ben de yapacağım Kerem Bürsin, Hande Erçel'in milyonlarca beğeni alan fotoğrafını kıskandı: Aynısını ben de yapacağım         
09:43
İbrahim Tatlıses'in çocuk pişmanlığı: Keşke 7 tane yapmasaydım İbrahim Tatlıses'in çocuk pişmanlığı: Keşke 7 tane yapmasaydım         
08:33
Takside unuttuğu 1 milyon lira değerindeki altını kendisine ulaştıran şoförü boş çevirmedi Takside unuttuğu 1 milyon lira değerindeki altını kendisine ulaştıran şoförü boş çevirmedi         
08:15
Salça rezaletinden sonra şimdi de turşuluk biberleri çıplak ayağıyla ezen biri çıktı Salça rezaletinden sonra şimdi de turşuluk biberleri çıplak ayağıyla ezen biri çıktı         
07:19
Kılıçdaroğlu'na attığı kahkahayla tepki çeken Buket Aydın Kılıçdaroğlu'na attığı kahkahayla tepki çeken Buket Aydın "AK Partili misiniz?" sorusunu yanıtladı         
23:58
Koronavirüs hastası genç kız, ambulansta sağlık görevlisinin tecavüzüne uğradı Koronavirüs hastası genç kız, ambulansta sağlık görevlisinin tecavüzüne uğradı         
20:29
Bikinili videosunu paylaşan Tuğba Ekinci, meydan okudu: Daha iyisi gelmeyecek Bikinili videosunu paylaşan Tuğba Ekinci, meydan okudu: Daha iyisi gelmeyecek         
20:03
12 yıllık eşi Iran Angelo'nun yeğeniyle birlikte olan ünlü futbolcu Hulk, aldatma suçlamalarını reddetti 12 yıllık eşi Iran Angelo'nun yeğeniyle birlikte olan ünlü futbolcu Hulk, aldatma suçlamalarını reddetti         
19:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2020 17:16:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır Surları eski ihtişamına kavuşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei