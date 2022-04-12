Diyarbakır Surları, etap etap restorasyonla gelecek nesillere aktarılıyor - Son Dakika
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Diyarbakır Surları, etap etap restorasyonla gelecek nesillere aktarılıyor

12.04.2022 12:38
Diyarbakır Surları, etap etap restorasyonla gelecek nesillere aktarılıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki tarihi Diyarbakır Surları'nın gelecek nesillere aktarılması amacıyla etap etap başlatılan restorasyon çalışması sürüyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki tarihi Diyarbakır Surları'nın gelecek nesillere aktarılması amacıyla etap etap başlatılan restorasyon çalışması sürüyor.

Vali Münir Karaloğlu, surların Dicle Vadisi'ne bakan ve 11 burcu kapsayan 5. etap restorasyonu çalışmalarını inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Karaloğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, zaman içinde burçlara çok fazla zarar verildiğini, buralara bitişik evler yapıldığını ve tahribatlar oluşturulduğunu belirtti.

"Surlarda Diriliş" projelerinin 5. etap restorasyon çalışmasına başladıklarını, bu etabın tamamının Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca finanse edildiğini bildiren Karaloğlu, surlardaki tahribatın restorasyon çalışmalarıyla giderileceğini kaydetti.

Karaloğlu, "Surları, inşallah ecdadımızdan devraldığımız gibi, bizden sonra gelecek nesillere ayakta bir şekilde aktarmanın derdi içerisindeyiz." dedi.

Restorasyonun tamamlanmasıyla surların içeriden ve dışarıdan kesintisiz gezilebileceği çok güzel bir manzara oluşturacaklarını kaydeden Karaloğlu, daha önce 1, 2, 3. ve 4. etap ihalelerini yaptıklarını söyledi. Karaloğlu, 1. etap ihalenin Urfakapı'dan Yedi Kardeş Burcu'na kadar olan 6 burcun restorasyonunu kapsadığını, şu anda Urfakapı hariç diğer bölümlerde çalışmaların yüzde 95'inin tamamlandığını bildirdi.

Urfakapı'da bazı yapısal sorunlar ortaya çıktığını, yeni bir müdahale olacağını anlatan Karaloğlu, ikinci ihalenin İçkale Surları ve 11 burçla ilgili olduğunu, bunun çalışmalarının da yüzde 90 seviyesinde bulunduğunu dile getirdi.

Karaloğlu, 3. ihaleyi Dağkapı Meydanı'ndaki 1, 2, 5, 7 ve 8 No'lu burçlarda yaptıklarını ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Orada çalışmalarımız devam ediyor. 4. etap ihalemiz ise yine İçkale'de 75 ve 76. burçlarımızda sürüyor. Bunlar surlardaki en çok tahrip olmuş iki burçtur. Orada da inşallah restorasyon çalışması tamamlanacak. Şu anda 5. etap kapsamında surların 950 metrelik kısmını restore edeceğiz. 500 gün içinde 950 metrelik sur kısmını tamamlayıp vatandaşların ziyaretine açmayı hedefliyoruz. Tüm hedefimiz, Dünya Miras Listesi'nde bulunan, insanlığın artık ortak değeri olmuş ve Diyarbakır'ın en çok bilinen Diyarbakır Surları'nı muhafaza etmek ve gelecek nesillere kendi orijinal haliyle devredebilmektir."

Surlarda Mardinkapı'ya kadar 500 metrelik bölümün kaldığını bildiren Karaloğlu, gelecek günlerde bu kısım için de ihale yapmak istediklerini sözlerine ekledi.

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Diyarbakır Surları, Münir Karaloğlu, Restorasyon, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır Surları, etap etap restorasyonla gelecek nesillere aktarılıyor - Son Dakika


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