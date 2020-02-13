Diyarbakır Surları, Hevsel Bahçeleri ve On Gözlü Köprü, beyaza büründü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır Surları, Hevsel Bahçeleri ve On Gözlü Köprü, beyaza büründü - Son Dakika

Diyarbakır Surları, Hevsel Bahçeleri ve On Gözlü Köprü, beyaza büründü

6 saat önce

DİYARBAKIR'da dün akşamdan beri kar yağışı etkili olurken, tarihi Hevsel Bahçeleri ile Diyarbakır Surları ve On Gözlü Köprü, beyaz örtüyle kaplandı.

Diyarbakır Surları, Hevsel Bahçeleri ve On Gözlü Köprü, beyaza büründü, System.String[]

DİYARBAKIR'da dün akşamdan beri kar yağışı etkili olurken, tarihi Hevsel Bahçeleri ile Diyarbakır Surları ve On Gözlü Köprü, beyaz örtüyle kaplandı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yoğun kar yağışı etkili olurken, Diyarbakır'da da dün akşam saatlerinde yağış başladı. Kent, kar yağışıyla kısa sürede beyaza büründü. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan, 7 bin yıllık Hevsel Bahçeleri ile Diyarbakır Surları ve On Gözlü Köprü, beyaz örtüyle kaplandı.


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Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 01:52 Kaynak: DHA
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