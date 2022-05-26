Diyarbakır Surları örnek restorasyon olarak inceleniyor - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır Surları örnek restorasyon olarak inceleniyor

26.05.2022 14:57
Diyarbakır Surları örnek restorasyon olarak inceleniyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Tarihi yapılarda koruma ve onarım esasları" eğitimine katılanlar, surlarda yapılan restorasyon çalışmalarını inceledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Tarihi yapılarda koruma ve onarım esasları" eğitimine katılanlar, surlarda yapılan restorasyon çalışmalarını inceledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL), Tarihi Kentler Birliğinin işbirliğiyle başlayan eğitim semineri devam ediyor.

Eğitime, Tarihi Kentler Birliğine üye Diyarbakır, Mardin, Erzurum, Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş ve Nusaybin'deki belediyelerden temsilciler ile restorasyon alanında hizmet veren kurum ve özel firmaların teknik personeli katıldı.

Eğitime katılanlar restorasyonda doğru uygulamalarından dolayı örnek il seçilen Diyarbakır'da, çalışmaların sürdüğü tarihi mekanlarda gezi ve inceleme yaptı.

Katılımcılar, İmar Daire Başkanlığınca "Surlarda Diriliş" sloganıyla restorasyonu yapılan Ulu Beden ve Yedikardeş Burcu'ndaki çalışmalarla ilgili de bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÇEKÜL Akademi Koordinatörü Kibele Eren, Tarihi Kentler Birliğine üye belediyelerde çalışan, KUDEB uzmanları, restoratörler, mimarlar, arkeologlar ve sanat tarihçilerine tarihi yapılarda koruma üzerine eğitimler verdiklerini belirtti.

Surlarda yapılan restorasyonun önemine dikkati çeken Eren, şöyle konuştu:

"Eğitimlere katılan arkadaşlarımız yapılan bütün restorasyon çalışmalarını inceliyor ve buradaki bu işi üstlenen müteahhit firmanın görevlileri de sorulara cevap veriyorlar. Burası çok güzel bir örnek olmuş."

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinde Koruma, Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) Şube Müdürü Ökkeş Kavak ise eğitimlerin çok faydalı olduğunu aktardı.

Eğitimleri veren hocaların bilgi ve birikimlerinden istifade ettiklerini dile getiren Kavak, şu ifadeleri kullandı:

"Sur'da kullanılan ayrıca teknikler var. Bu teknikler detaylı bir şekilde bizlere anlatıldı. Onları da öğrenmiş, izlemiş olduk. Bu eğitimler bize katkı sağladı. Eğitimlerin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederim."

Malatya Büyükşehir Belediyesinde görevli Sanat Tarihçisi Fatih Bahçeci ise Diyarbakır Surlarındaki restorasyonun özenle yapıldığını gördüklerini belirtti.

Çalışmaların örnek teşkil ettiğini dile getiren Bahçeci, şunları kaydetti:

"Diyarbakır özelinde uygulanmış olan restorasyonları yerinde inceleme fırsatı yakaladık. Özellikle alanda gezilerimizi gerçekleştirdik ve uygulanmış olan restorasyon faaliyetlerini, çevre düzenlemelerini inceledik. Yapılan uygulamaları yerinde ve başarılı bulduk."

YORUMLAR
500
Bilal Dikmen, ' Dünyada sabit kişi başına düşen su miktarı hızla azalıyor' Bilal Dikmen, ' Dünyada sabit kişi başına düşen su miktarı hızla azalıyor' Malatya'da su kesintisi uygulanacak Malatya'da su kesintisi uygulanacak
Kaynak: AA

Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır, Nusaybin, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır Surları örnek restorasyon olarak inceleniyor - Son Dakika


Son Dakika
15:13 EPDK'dan elektrik şirketine ağır fatura! Isparta'da 7 gün halkı elektriksiz bırakmaları sebebiyle 15 milyon 583 bin lira ceza kesildi
15:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun videosuna tepki gösterdi: Böyle bir kepazeliğe izin veremeyiz
15:00 Acun Ilıcalı, eski Galatasaraylı Jean Michael Seri'yi transfer etmek için düğmeye bastı
14:18 Shakira, vergi kaçırma suçlamasıyla İspanya'da yargılanacak
14:39 Kavgada kulağı ısırılarak koptu, parçayı ise martı alıp kaçtı
14:33 Türkiye Kupası finali öncesinde Sivasspor ve Kayserispor taraftarı birbirine girdi! İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla güvenlik tedbirleri artırıldı
14:25 Eski Survivor yarışmacısı Sabriye Şengül sosyal medyayı salladı! Bikinili pozuna beğeni yağdı
14:17 Merkez Bankası kararı sonrası dolar ve euro düşüşe geçti
14:07 Merkez Bankası'nın faiz kararı 14'te sabit kaldı
13:56 Mahkeme "Man Adası" davasında karara vardı: Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve ailesine 100 bin TL tazminat ödeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 15:23:26. #1.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır Surları örnek restorasyon olarak inceleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement