Diyarbakır surlarında diriliş başladı - Son Dakika

Diyarbakır surlarında diriliş başladı

02.02.2021 14:15

- Diyarbakır surlarında diriliş başladı UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde bulunan Diyarbakır surları ihya ediliyor Sur diplerindeki yapıların yıkımı sürerken, 6 ay içerisinde 200 yapının sur diplerinden temizlenmesi hedefleniyor Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili...

- Diyarbakır surlarında diriliş başladı

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde bulunan Diyarbakır surları ihya ediliyor

Sur diplerindeki yapıların yıkımı sürerken, 6 ay içerisinde 200 yapının sur diplerinden temizlenmesi hedefleniyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, sur diplerinin ihyası için yapılan 3. etap çalışmalarını inceledi. Yenişehir ilçesi Ben u Sen Mahallesindeki sur diplerinde yapılan yıkım çalışmalarını denetleyen Vali Karaloğlu, sur diplerinde 6 ay içerisinde toplamda 200 yapının yıkımının yapılacağını söyledi.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan ve UNESCO tarafından 2015 yılında Dünya Kültür Mirası Listesine alınan Diyarbakır surlarının restorasyonu için başlatılan çalışmalar hummalı şekilde devam ederken, sur diplerindeki yapıların yıkılması için de çalışma başlatıldı. Daha önce 1. etap çalışmaları kapsamında 41 yapının kamulaştırılması ve yıkımı yapılırken, 2. etap çalışmaları kapsamında 29 yapının kamulaştırılması tamamlanarak yıkım işlemi tamamlandı. Sur diplerindeki yapıların temizlenmesi noktasında 3. etap çalışmalarına başlandı.

"6 ayda 200 bağımsız yapıyı kamulaştırmış ve yıkmış olacağız"

Sur diplerinde devam eden yıkım çalışmalarını denetleyen Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. 6 ay içerisinde surların etrafında kamulaştırılmış yapılara yönelik yıkım çalışmaları çerçevesinde 200 yapının yıkımını tamamlayacaklarını belirten Vali Karaloğlu, "Diyarbakır'da göreve başladığımızda vatandaşımızın bizden en çok talep ettiği işlerden bir tanesi, Diyarbakır surlarının ihya edilmesi ve burçların temizlenmesi, restorasyonun tamamlanması ve Diyarbakır'ı ayakta tutan sütunların tekrar ihya edilmesiydi. Ebetteki vatandaşlarımızın bu talebi bizim için emirdir. Bizde başım ve gözüm üstüne diyerek 7 aydır bu şehirdeyiz. 7 aydır Diyarbakır surlarıyla ilgili sizin de yakından takip ettiğiniz çok önemli işler ve çok önemli icraatlar ortaya koyduk. Daha önce bu bölgeye iki kez geldik. Birinci etap kamulaştırma bölgesi ve 2'nci etap kamulaştırma bölgesine gelmiştik. Şimdi ise 3. etap kamulaştırma bölgesindeyiz. Bugün burada yıkımı devam eden kamulaştırdığımız konutlarla beraber 6 ay içerisinde surların etrafında ve surların güzelliğini örten 200 bağımsız yapıyı kamulaştırmış ve yıkmış olacağız" dedi.

"Surların etrafında yeşil bir kuşak oluşturacağız"

Surların etrafında yeşil bir kuşak oluşturacaklarını aktaran Vali Karaloğlu, "Tabi surların etrafında yapmış olduğumuz iş kamulaştırma değildir. Şuanda surlarda devam eden birinci etap restorasyon çalışmalarımız, Urfakapı Burçlarında başlayıp 7 kardeş burcuna kadar devam eden restorasyon çalışmalarımız devam ediyor. Daha önce burçlarda temizlik çalışmaları yaptık, şimdi yeni bir ihaleyi tamamladık, İçkale Burçlarının tamamını restore edilmemiş kısımların tamamı restore edilecek ve Amida Höyük etrafındaki duvarları yeniden inşa edecek bir ihaleyi yaptık. Bununla ilgili müteahhitle sözleşmemizi imzaladık ve ilgili firma mevsim koşullarını gözeterek şantiye kurma işlemlerini tamamlayıp inşallah yakın bir zamanda iç kaledeki restorasyon çalışmalarımızda başlamış olacaktır. Geçen hafta yeni bir ihale daha yaptık. Surlardaki en önemli burçlardan bir tanesi Keçi Burcudur. Keçi Burcunun etrafında peyzaj yapacak ve orayı vatandaşlarımızın kullanımına açacak yeni bir ihaleye yaptık. Bununla ilgili GAP idaresinin büyük bir desteği var, inşallah orayı da en kısa zamanda çevresiyle ve peyzajıyla beraber bitirip halkımızın kullanımına açacağız. Bölgedeki kamulaştırma tamamladığında şuanda gördüğünüz bölgede yeşil bir kuşak oluşturacağız" diye konuştu.

"Bizim moralimizi de motivasyonumuzu da bozmaya gücünüz yetmez"

Yaptıkları çalışmaları baltalamaya çalışanları da eleştiren Vali Karaloğlu, "Her hayırlı işin engeli de manası da olur. Bizde bu işleri yaparken, şehirde bugüne kadar taş taş üstüne koymamış, sadece kötülükten ve kötü işlerden anlayan, sadece fitne ve dedikodu yapan bozuculuk çıkaran bir güruh var maalesef. Onlarda iftira atmaya, dedikodu yapmaya, yaptığımız her işe, söylediğimiz her söze mukabil kötülük üretmeye de devam ettiler. Ama onlara buradan bir çift sözüm var. Bizim moralimizi de motivasyonumuzda bozmaya gücünüz yetmez. Şehrine ve şehrinin mirasına sahip çıkan ve bize surlar konusunda talepte bulunan bütün Diyarbakırlı hemşehrilerimize de teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Diyarbakır surlarında diriliş başladı
Diyarbakır surlarında diriliş başladı
Diyarbakır surlarında diriliş başladı
Diyarbakır surlarında diriliş başladı

Münir Karaloğlu, The Revenant, Diyarbakır, Sur, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Diyarbakır surlarında diriliş başladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: İzmir'deki selde can kaybı! Menderes ilçesinde 1 kişi hayatını kaybetti Son Dakika! İstanbul Valiliği: Boğaziçi'nde gözaltına alınan 159 kişiden 102'si Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi değil Köprüye çıkıp intihara kalkışan alkollü vatandaşı polis kurtardı Son Dakika! Selin vurduğu İzmir'de kamu personelleri tam gün idari izinli sayılacak İzmir depreminde İnci'yi kurtaran Edanur, bu kez otobüste doğum yaptırdı Güldür Güldür Show'un yıldızı Mahir İpek'in 1 ay önce anne acısıyla sarsıldığı ortaya çıktı Emniyet, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki "Aşağı bak" iddiasını paylaştığı videoyla yalanladı Myanmarlı aerobik yapan kadın, farkında olmadan darbenin ilk anlarını kaydetti
Beckham'ın sahibi olduğu Espor şirketi, geçtiğimiz yıl yaşadığı büyüme ile dikkat çekti Beckham'ın sahibi olduğu Espor şirketi, geçtiğimiz yıl yaşadığı büyüme ile dikkat çekti         
14:39
Galatasaray'ın teklif yaptığı Boupendza'dan Mesut Özil itirafı: Onunla oynamak isterdim Galatasaray'ın teklif yaptığı Boupendza'dan Mesut Özil itirafı: Onunla oynamak isterdim         
14:09
Şeyma Subaşı, sevgilisinin son model arabasıyla poz vererek adeta hava attı Şeyma Subaşı, sevgilisinin son model arabasıyla poz vererek adeta hava attı         
13:22
İzmir'i vuran selde dengesini kaybedip yere düşen kadın çaresizlikten suyu yumrukladı İzmir'i vuran selde dengesini kaybedip yere düşen kadın çaresizlikten suyu yumrukladı         
12:59
Stepne lastiğe zulalanmış şekilde bulunan kaçak balın piyasa değeri cep yakıyor Stepne lastiğe zulalanmış şekilde bulunan kaçak balın piyasa değeri cep yakıyor         
12:42
4 gencin sır ölümünde kan donduran detaylar ortaya çıkmaya başladı! Toplu halde intihar etmişler 4 gencin sır ölümünde kan donduran detaylar ortaya çıkmaya başladı! Toplu halde intihar etmişler         
12:13
Instagram üzerinden açtığı canlı yayında işlediği cinayetleri gösteren adam, tutuklandı Instagram üzerinden açtığı canlı yayında işlediği cinayetleri gösteren adam, tutuklandı         
11:31
Nebahat Çehre'nin 34 yıl önceki hali arşivden çıktı! Her gören güzelliğini övdü Nebahat Çehre'nin 34 yıl önceki hali arşivden çıktı! Her gören güzelliğini övdü         
11:06
Son Dakika: İlkokullar, 8. ve 12. sınıflar için yüz yüze eğitim 1 Mart'ta başlıyor Son Dakika: İlkokullar, 8. ve 12. sınıflar için yüz yüze eğitim 1 Mart'ta başlıyor         
10:12
Yıllardır aradığı oğlunun Karabağ'da şehit düştüğünü öğrendi Yıllardır aradığı oğlunun Karabağ'da şehit düştüğünü öğrendi         
10:03
Habertürk'te deprem uzmanına saygısızlık! Hülya Hökenek apar topar yayından aldı Habertürk'te deprem uzmanına saygısızlık! Hülya Hökenek apar topar yayından aldı         
09:55
Eşinin çocukluk arkadaşıyla yasak aşk yaşadığını mahkemede itiraf etti: İlişkimiz vardı Eşinin çocukluk arkadaşıyla yasak aşk yaşadığını mahkemede itiraf etti: İlişkimiz vardı         
08:39
Takıntılı genç kız, eski sevgilisinin evini önce taşladı sonra yakmaya çalıştı Takıntılı genç kız, eski sevgilisinin evini önce taşladı sonra yakmaya çalıştı         
08:30
Hande Erçel'in mini etekli pozları 2 milyondan fazla beğeni aldı Hande Erçel'in mini etekli pozları 2 milyondan fazla beğeni aldı         
08:10
900 bin liralık rüşveti geri çeviren polisler ödüllendirildi 900 bin liralık rüşveti geri çeviren polisler ödüllendirildi         
08:09
Fatih Altaylı, Fatih Altaylı, "sahtekar" diyerek İrfan Can transferi üzerinden Mesut'a gönderme yaptı         
00:02
Kızının sapkın ilişkisine dayanamayan anne, Esra Erol'un programında terlik fırlattı Kızının sapkın ilişkisine dayanamayan anne, Esra Erol'un programında terlik fırlattı         
23:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2021 14:59:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır surlarında diriliş başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei