Diyarbakır Surlarının çevresindeki kaçak yapılar yıkılıyor - Son Dakika

Diyarbakır Surlarının çevresindeki kaçak yapılar yıkılıyor

18.11.2020 15:05
Diyarbakır Surlarının çevresindeki kaçak yapılar yıkılıyor, System.String[]

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan Diyarbakır Surlarının çevresindeki kaçak yapıların yıkımı devam ediyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan Diyarbakır Surlarının çevresindeki kaçak yapıların yıkımı devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi, merkez Yenişehir ilçesinin Köşkler Mahallesi'ndeki tarihi surlara yapışık kaçak yapıların yıkımı için kamulaştırma çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışma kapsamında ilk etapta surların dış çeperinde bulunan ve sur koruma bandı içerisinde kalan, çoğu tapusuz, gecekondu niteliğindeki kamulaştırılan 41 yapı yıkıldı.

Aynı mahallede ikinci etap çalışmaları doğrultusunda kamulaştırılan 29 yapı için yıkım işlemi başlatıldı.

Çalışmalar tamamlandığında Ben-u Sen Vadisi olarak adlandırılan bölge, kaçak yapılardan arındırılarak Hevsel Bahçelerine kadar uzanan "yeşil kuşak" oluşturulması hedefleniyor.

"Yıktığımız evlerin bir kısmı dış sur temellerini kullanmış"

Vali Münir Karaloğlu, yıkım çalışmalarıyla ilgili incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, Diyarbakır Surları ile ilgili son dönemde farklı çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Urfakapı'dan Yedikardeş burcuna kadar olan bölgede büyük bir restorasyon çalışması olduğunu belirten Karaloğlu, bir taraftan da surların, bitişik olarak zaman içerisinde yapılan çarpık yapılardan arındırılarak ihtişamının ortaya çıkarılması ile ilgili kamulaştırma çalışması sürdürdüklerini ifade etti.

Karaloğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Birinci etapta Benusen Mahallesi'nde 41 yapının kamulaştırılması ve temizlenmesi çalışmaları tamamlandı. O çalışmadan sonra gördük ki; surlarda çarpık yapılaşmanın gizlemiş olduğu çok muhteşem kitabeler, nişler var. Şimdi bulunduğumuz mahallede ikinci etap kamulaştırma çalışmalarına başladık. Burada da yine 29 binanın kamulaştırması tamamlandı, yıkımına başlandı. Diyarbakır Surlarında da diğer şehir surlarında olduğu gibi bir iç, bir de dış sur var. Bizim dış surlar neredeyse tamamen ortadan kalkmıştı. Burada dış surun temellerine rastladık. Yıktığımız evlerin bir kısmı ev temeli olarak dış sur temellerini kullanmış."

Diyarbakırlıların kendilerinden kentin en önemli kültürel varlığı olan surların korunması ve ihyası ile ilgili çalışma talep ettiğini aktaran Karaloğlu, bu talebi de dikkate alarak çok önemli mesafeler kat ettiklerini bildirdi.

Karaloğlu, ikinci etap kamulaştırmanın finansal kaynağını Çevre ve Şehircilik Bakanlığının karşıladığına işaret ederek, Diyarbakır halkı adına Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a teşekkür etti.

İmkanlar çerçevesinde bölgenin tamamını kamulaştırarak, surların ihtişamının ortaya çıkmasını arzu ettiklerini anlatan Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Evler zaman içerisinde surlara yapışık olarak inşa edilmiş. Bunları temizleyip daha sonra surlarla ilgili restorasyon çalışmalarımızı tamamladığımızda, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan bu yapıyı inşallah gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde taşımış olacağız. Surun dışından kesintisiz olarak insanların yürüyerek seyahat etmesini arzu ediyoruz. Millet Bahçesine kadar kesintisiz yürüyebilmeyi sağlayacak kamulaştırma çalışmalarımız devam edecek. Bundan sonra üçüncü ve dördüncü etap çalışmalarımız olacak. Kaynak buldukça bu çalışmalara devam edeceğiz. Önceliğimiz surlara bitişik olarak yapılmış ve zarar veren yapıları yıkıp, oradan taşlarını ayıklayıp, tekrar surların restorasyonunda kullanmak."

UNESCO Dünya Miras Listesi, Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır, Sur, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır Surlarının çevresindeki kaçak yapılar yıkılıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Abdürrahim Albayrak'ın Galatasaray başkanlığına aday olması bekleniyor Kestiği ağacın altında kalan orman işçisi, feci şekilde can verdi Oyuncu Ezgi Mola'dan hamilelik iddialarına sert çıkış: Terbiyesizce bir haber keşke sorsaydınız Profesörün tecavüzle suçlandığı davada 'sperm' delili kayboldu Ali Koç Los Angeles'ta 14,5 milyon dolara aldığı malikanenin parasını nakit ödemiş Ali Babacan: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini kabul etmedim Ne maske ne mesafe! Boğaz'daki lüks yatta koronayı hiçe sayıp dip dibe eğlendiler Babasının cenaze törenine katılmayan Burak Deniz'den pes dedirten açıklama: Zamansal açıdan gidemedim
Faiz kararı öncesi Erdoğan'dan dikkat çeken sözler: Yatırımcımızı yüksek faize ezdirmemeliyiz Faiz kararı öncesi Erdoğan'dan dikkat çeken sözler: Yatırımcımızı yüksek faize ezdirmemeliyiz         
14:57
Savcı Sayan'dan bomba iddia: HDP'ye karşı birleştiler, parti kuruyorlar Savcı Sayan'dan bomba iddia: HDP'ye karşı birleştiler, parti kuruyorlar         
14:18
Evlilik teklifi reddedilen adam, genç kızı gaz yağı ile yakarak öldürdü Evlilik teklifi reddedilen adam, genç kızı gaz yağı ile yakarak öldürdü         
14:03
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Kara: Alınan kararların etkisini 7 ila 10 gün sonra göreceğiz Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Kara: Alınan kararların etkisini 7 ila 10 gün sonra göreceğiz         
13:34
Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan Çakıcı'nın tehdit mektubuyla ilgili ilk açıklama: Çakalların olduğu yerde hiç kimse bize bir şey söyleyemez Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan Çakıcı'nın tehdit mektubuyla ilgili ilk açıklama: Çakalların olduğu yerde hiç kimse bize bir şey söyleyemez         
13:08
Oyuncu Gül Gölge trafik kazası geçirdi Oyuncu Gül Gölge trafik kazası geçirdi         
12:23
Masumlar Apartmanı'nda Safiye'nin aşkı geri dönüyor! Tansel Öngel kadroya dahil oldu Masumlar Apartmanı'nda Safiye'nin aşkı geri dönüyor! Tansel Öngel kadroya dahil oldu         
12:03
Mesut Özil'den 6 gol yiyen Almanya'ya 'Boateng' göndermesi: Tam zamanı Mesut Özil'den 6 gol yiyen Almanya'ya 'Boateng' göndermesi: Tam zamanı         
11:41
"Salgın bütün ülkeye yayılmış durumda" diyen bakan Koca üç kentimize dikkat çekti         
11:36
Yaşlı adam üçüncü kattan yere çakıldı! Korkunç ölüm kamerada Yaşlı adam üçüncü kattan yere çakıldı! Korkunç ölüm kamerada         
11:23
Torun, koronadan ölen dedesinin 6 saat sonra alınmasına isyan etti: Ceset torbası verip 'siz indireceksiniz' dediler Torun, koronadan ölen dedesinin 6 saat sonra alınmasına isyan etti: Ceset torbası verip 'siz indireceksiniz' dediler         
11:21
Evinin bahçesine düşen göktaşını 14 milyona satan adam, milyoner olduğunu duyurdu Evinin bahçesine düşen göktaşını 14 milyona satan adam, milyoner olduğunu duyurdu         
11:11
Su içtiği için dehşeti yaşayan çocuğun hayatı alt üst oldu: Geceleri uyumuyor, yabancı birini görünce kaçıyor Su içtiği için dehşeti yaşayan çocuğun hayatı alt üst oldu: Geceleri uyumuyor, yabancı birini görünce kaçıyor         
10:31
İran Devrim Muhafızları'nın keskin nişancısı Aliyev'i hedefe koydu İran Devrim Muhafızları'nın keskin nişancısı Aliyev'i hedefe koydu         
10:13
Son dakika haberi! Sri Lanka'da eski bakan basın toplantısında çiğ balık yedi Son dakika haberi! Sri Lanka'da eski bakan basın toplantısında çiğ balık yedi         
09:53
Hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu! İşte yasağın kapsamı ve muaf olanlar Hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu! İşte yasağın kapsamı ve muaf olanlar         
01:44
İngiltere'de üretilen maske, koronavirüsü yüzde 90 öldürüyor İngiltere'de üretilen maske, koronavirüsü yüzde 90 öldürüyor         
18:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2020 15:15:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır Surlarının çevresindeki kaçak yapılar yıkılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei