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Diyarbakır surlarının çevresindeki kaçak yapılar yıkılıyor - Son Dakika

Diyarbakır surlarının çevresindeki kaçak yapılar yıkılıyor

01.01.2022 17:23
Diyarbakır surlarının çevresindeki kaçak yapılar yıkılıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan Diyarbakır surlarının çevresindeki kaçak yapıların yıkımı devam ediyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan Diyarbakır surlarının çevresindeki kaçak yapıların yıkımı devam ediyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Benu Sen bölgesinde tarihi surların kaçak yapılardan arındırılması için kamulaştırma çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar uygulanan 4 etapta, kamulaştırma işlemi tamamlanan 300 bağımsız yapının yıkımı gerçekleştirildi.

Finansmanının Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sağlanan 5. etap yıkım çalışmalarına başlandı.

Çalışmalar tamamlandığında Benu Sen Vadisi olarak adlandırılan bölge, kaçak yapılardan arındırılarak Hevsel Bahçeleri'ne kadar uzanan alanda "yeşil kuşak" oluşturulması hedefleniyor.

Yıkımına başlanan bölgede inceleme yapan Vali Münir Karaloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Diyarbakır için çalışmaya, üretmeye, kentin yıldızını hep birlikte parlatmaya devam edeceklerini söyledi.

Diyarbakır surlarının yeniden dirilişi mottosuyla başlattıkları temizlik, restorasyon ve kaçak yapıların temizlenmesi çalışmalarına önem verdiklerini belirten Karaloğlu, daha önce Benu Sen Mahallesi'nde 4 etap kamulaştırma çalışması yaptıklarını, 300 bağımsız evi yıktıklarını, şimdi ise 5. etap çalışması yürüttüklerini bildirdi.

Beşinci etapta kaçak 100 evin yıkımıyla ilgili yüzde 90 anlaşma sağladıklarını ifade eden Karaloğlu, bölgenin tamamının koruma imar planında yer aldığını aktardı.

Bölgenin yeşil ve rekreasyon alanı olduğunu bildiren Karaloğlu, "Ama yıllar içerisinde burada vatandaşımız imarsız ve tapusu olmadan kamu alanlarına konut yaparak yerleşmiş ve 15 yıldır bu bölgede bu evlerin yıkılmasıyla ilgili devletin kurumlarının kararları olmasına rağmen bugüne kadar el sürülmemiş. Diyarbakır bu çarpık yapılardan temizleninceye kadar çalışmaya, üretmeye, Diyarbakır'ı güzelleştirmeye hep birlikte devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Büyük bir aşkla çalışma yaparken eski alışkanlıklarıyla birilerinin yine ortaya çıktığını belirten Karaloğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İki gün önce bir pankart açtılar. 'Diyarbakır sahipsiz değil. Diyarbakır'da kaçak yapılaşma var, suç duyurusunda bulunuyoruz' diyen kim? TMMOB. ya arkadaşlar insana sormazlar mı? Bu kaçak yapılar yapılırken bu şehir bu hale gelirken siz neredeydiniz, hiç eleştirdiniz mi? Bugün şehri bu kaçak yapılardan temizlemek için gece gündüz çalışan insanlara iftira atmaya, karalama yapmaya utanmıyor musunuz? Bu kentin balkonu bu kentin ciğeri Kırklar Dağı ranta teslim edilirken siz hiç açıklama yaptınız mı? Hiç o günkü belediye başkanını, meclis üyelerini, görevlileri eleştirdiniz mi? Hayır. Niye? Çünkü sizin ağa babalarınız öyle istiyordu. Bugün de bizi eleştirmemizi istedikleri için böyle yapıyorsunuz. Okuduğunuz bildiriyi bile sizin yazmadığını biliyorum. Elinize tutuşturdular. Talimat verdiler. Siz de topuk selamıyla o bildiriyi okudunuz, siz de inanmıyorsunuz söylediklerinize onu da biliyorum."

Diyarbakır'da valisiyle, milletvekiliyle, ilçe belediye başkanlarıyla ihlasla, samimiyetle çalışan bir ekibin olduğunu dile getiren Karaloğlu, "Valisiyle, milletvekiliyle, işçisiyle, esnafıyla, çiftçisiyle, vatandaşıyla bu şehrin sahibi burada. Bu şehre sahip çıkmaya devam edeceğiz. Boşuna konuşmayın." dedi.

Vali Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Eğer şehrimize sahip çıkmak istiyorsanız size bir görev veriyorum. Kırklar Dağı'nı ranta teslim edenlerin hatası yüzünden bugün Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Sur Belediyesi 100 milyon lira tazminata mahkum edildi. Eğer bu şehre sahip çıkmak istiyorsanız çıkın şunu söyleyin, 'Buna sebep olan Büyükşehir Belediye Başkanı, Sur Belediye Başkanı, büyükşehir meclis üyesi, sur meclis üyesi, bu tazminatı cebinizden ödemeniz lazım.' Deyin ki biz de sizin bu şehre ve şehrin kaynaklarına sahip çıktığınıza inanalım. Yoksa kara propagandayla yıkıcı, yok edici fikirlerinizle bu şehri tekrar karanlık günlerine çevirmek istiyorsanız kusura bakmayın, bu millet size fırsat vermeyecek."

Milletin son 5 yıldır yakalanan huzur ortamını devam ettirmekte kararlı olduğuna dikkati çeken Karaloğlu, bunun bozulmasına fırsat vermeyeceklerini vurguladı.

Karaloğlu, beşinci etapta surların restorasyon çalışması için bu ay ihale yapacaklarını bildirerek, bu yıl da Diyarbakır için koşturmaya, üretmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Programa, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Oya Eronat ile Ebubekir Bal ve AK Parti MKYK Üyesi Alaattin Parlak katıldı.

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, UNESCO Dünya Miras Listesi, Münir Karaloğlu, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır surlarının çevresindeki kaçak yapılar yıkılıyor - Son Dakika


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