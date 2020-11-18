- Diyarbakır surlarının gün yüzüne çıkarılma çalışması sürüyor - Son Dakika

- Diyarbakır surlarının gün yüzüne çıkarılma çalışması sürüyor

18.11.2020 15:33

- Diyarbakır surlarının gün yüzüne çıkarılma çalışması sürüyor Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, sur diplerinin ihyası için yapılan 2. etap çalışmalarını inceledi.

- Diyarbakır surlarının gün yüzüne çıkarılma çalışması sürüyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, sur diplerinin ihyası için yapılan 2. etap çalışmalarını inceledi. Yenişehir ilçesi Ben u Sen Mahallesindeki sur diplerinde yapılan yıkım çalışmalarını denetleyen Vali Karaloğlu, yıkım çalışmalarının 4 etaptan oluştuğunu ve toplamda 220 yapının yıkımının yapılacağını söyledi.

Diyarbakır merkez Sur ilçesinde bulunan ve UNESCO tarafından 2015 yılında Dünya Kültür Mirası Listesine alınan Diyarbakır surlarının restorasyonu için başlatılan çalışmalar hummalı şekilde devam ederken, sur diplerindeki yapıların yıkılması için de çalışma başlatıldı. Daha önce 1. etap çalışmaları kapsamında 41 yapının kamulaştırılması ve yıkımı yapılırken, 2. etap çalışmaları kapsamında 29 yapının kamulaştırılması tamamlanarak yıkım işlemine başlandı.

"29 binanın kamulaştırması tamamlandı ve yıkımı yapılıyor"

Yapılan incelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Vali Karaloğlu, Diyarbakır surlarına yönelik son dönemlerde farklı çalışmaların olduğunu söyledi. Vali Karaloğlu, "Farklı çalışmalarımız kapsamında burçların temizliğini yapıyoruz ve restorasyon ihalemiz var. Urfakapı'dan 7 Kardeş Burcuna kadar olan bölgede büyük bir restorasyon çalışmamız devam ediyor. Diğer taraftan da surların etrafının temizlenmesi, surlara bitişik olarak zaman içerisinde oluşturulmuş çarpık yapıların oradan kaldırılarak surların ihtişamının ortaya çıkarılmasıyla ilgili kamulaştırma çalışmalarımız da devam ediyor. 1. etapta Ben u Sen Mahallesinde daha önce 41 yapının kamulaştırılması, temizlenmesi ve ayıklanması çalışması tamamlanmıştı. Yapılan çalışmalardan sonra gördük ki bu çarpık yapılaşmanın gizlemiş olduğu çok muhteşem kitabeler, çok muhteşem nişlerde var ve binalar alındıktan sonra surların ihtişamı ortaya çıkmıştı. Şimdi bulunduğumuz mahallede 2. etap kamulaştırma çalışmalarımıza başladık ve burada 29 binanın kamulaştırması tamamlanarak binaların yıkımına başlandı. Bu binaların yıkımında dış surların ihtişamını ortaya çıkaracağız" dedi.

3 ve 4. etap çalışmalarına kaynak bulunduğunda başlanacak

Diyarbakırlı vatandaşların surların korunması ve ihyasına yönelik kendilerinden çalışma beklediklerini aktaran Vali Karaloğlu, "Bizler de vatandaşlarımızın talepleri dikkate alıyoruz. 5 aydır Diyarbakır'dayım ve surlar ile ilgili çok önemli mesafeler aldık. Bundan sonrada bu çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yapmış olduğumuz 2. etap kamulaştırmanın finansal kaynağını Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ve Bakanımız Murat Kurum'un son Diyarbakır seyahatinde kendisine biz bu projeyi anlatmıştık ve sağ olsun bu kamulaştırmanın giderini Bakanımız karşıladı. Ben sizlerin huzurunda Diyarbakır halkı adına Bakanımıza ve Çevre Şehircilik Bakanlığına çok teşekkür ediyorum. Restorasyon çalışmalarımızı tamamladığımızda bu kadim mirasımız UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde bulunan insanlığın ortak miras değeri olan bu yapıyı inşallah gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde taşımız olacağız. Buradaki amacımız Surun dışından kesintisiz bir şekilde vatandaşların yürüyerek seyahat etmesini sağlamaktır. Buradan yürümeye başlayan birinin millet bahçesine kadar kesintisiz bir şekilde yürümesini amaçlıyoruz. Bundan sonra da 3 ila 4 etap çalışmalarımız da olacaktır. Finans kaynağı bulduğumuz anda bunlarında hayata geçilmesi için çalışmalarımıza başlayacağız. Toplamda 220 yapının yıkımın gerçekleştirecektir" diye konuştu.

- Diyarbakır surlarının gün yüzüne çıkarılma çalışması sürüyor
- Diyarbakır surlarının gün yüzüne çıkarılma çalışması sürüyor
- Diyarbakır surlarının gün yüzüne çıkarılma çalışması sürüyor
- Diyarbakır surlarının gün yüzüne çıkarılma çalışması sürüyor

Münir Karaloğlu, Vali Karaloğlu, Diyarbakır, Sur, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat - Diyarbakır surlarının gün yüzüne çıkarılma çalışması sürüyor - Son Dakika


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