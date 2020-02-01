Diyarbakır takımları 21. hafta maçlarında - Son Dakika
Son Dakika Spor Diyarbakır takımları 21. hafta maçlarında - Son Dakika Spor

Diyarbakır takımları 21. hafta maçlarında

6 saat önce

Pazar günü oynanacak maçlarda Amedspor, saat 14.00'da Hekimoğlu Trabzon'u ağırlayacak.

Diyarbakır takımları 21. hafta maçlarında, System.String[]

Pazar günü oynanacak maçlarda Amedspor, saat 14.00'da Hekimoğlu Trabzon'u ağırlayacak. Saat 13.00'da başlayacak mücadelede ise Diyarbekirspor, deplasmanda Malatya Yeşilyurt Belediyespor ile karşılaşacak.


2. Lig ve 3. Lig'de 22.hafta maçları 1 ve 2 Şubat tarihlerinde oynanacak. Diyarbakır takımları Pazar günü sahne alacak. 2. Lig Beyaz Grup'ta zor günler geçiren Amedspor, Play-Off potası içerisinde yer alan Hekimoğlu Trabzon ile karşı karşıya gelecek. Diyarbakır Stadı'nda saat 14.00'da başlayacak karşılaşmayı Tekirdağ bölgesi hakemi Ozan Bileyci yönetecek.


3. Lig 3. Grup'ta Play-Off'a kalma hesapları yapan Diyarbekirspor, kümede kalma savaşı veren Malatya Yeşilyurt Belediyespor ile kozlarını paylaşacak. Yeşilyurt Spor Kompleksi'nde saat 13.00'da başlayacak maçın orta hakemi İzmir bölgesinden Mehmet Çağatay Lakot.


Hocalar ilk sınavlarına çıkıyor


Amedspor ve Diyarbekirspor, yeni teknik direktörleriyle ilk sınavlarını verecek. Amedspor'da İbrahim Cezayir ve Diyarbekirspor'da da Şenol Demir, Pazar günü takımlarının başında ilk kez sahaya çıkacak. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Trabzon, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 02:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ali Koç ve Acun Ilıcalı'ya Trabzonspor taraftarından tepki
Sergen Yalçın: Çok maç oynadım ama hiçbir maçta heyecanlanmadım Gökhan Gönül'den galibiyet yorumu: Beşiktaş varsa, umut vardır Flamengo'dan Arda Turan açıklaması: Transferiyle ilgili bir şey yok

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2020 20:27:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır takımları 21. hafta maçlarında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]