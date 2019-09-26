Diyarbakır takımları ikinci hafta maçlarına odaklandı

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 1. Grupta yer alan Diyarbakır takımları, ikinci hafta maçlarının hazırlıklarını sürdürüyor. Ligin ilk maçında karşı karşıya gelen ve golsüz berabere kalan Bağlar Belediyespor ile Bismil 21 Sportif Faaliyetler Gençlik Kulübü, ikinci hafta müsabakalarına odaklandı.



Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Bağlar Belediyespor, 1955 Batman Belediyespor ile kendi sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını galibiyet parolasıyla sürdürürken, Bismil 21 Sportif Faaliyetler Gençlik Kulübü ise sezonun ilk deplasman maçından puan çıkarmanın planlarını yapıyor. Bağlar Belediyespor Seyrantepe Spor Tesislerinde, Bismil 21 Sportif Faaliyetler Gençlik Kulübü ise Bismil İlçe Stadında çalışmalarını devam ettiriyor. Her iki Diyarbakır takımı, sezonun ikinci maçından 3 puan almayı hedefliyor. - DİYARBAKIR