Diyarbakır takımları zorlu virajda - Son Dakika
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Diyarbakır takımları zorlu virajda

6 saat önce

TFF 2. Lig ve 3. Lig'de Diyarbakır takımları bir hafta içinde 3'er maça çıkacak.

Diyarbakır takımları zorlu virajda, System.String[]

TFF 2. Lig ve 3. Lig'de Diyarbakır takımları bir hafta içinde 3'er maça çıkacak.


TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 24 puanla küme düşme hattının 3 puan üzerinde yer alan Amed Sportif Faaliyetler, Cumartesi günü saat 14.00'da Diyarbakır Stadı'nda Play-Off adayı Sarıyer ile kozlarını paylaşacak. Amed Sportif Faaliyetler, 19 Şubat Çarşamba günü deplasmanda Samsunspor ve 23 Şubat Pazar günü de Diyarbakır'da 1922 Konyaspor'la karşılaşacak.


Play Off için önemli maçlar


TFF 3. Lig 3. Grup'ta 31 puanla Play-Off hattının 3 puan gerisinde yer alan Diyarbekirspor ise 7 günde yapacağı 3 kritik maçlık serinin ilk sınavını Cumartesi günü deplasmanda Muğlaspor'a karşı verecek. Diyarbekirspor, 19 Şubat Çarşamba günü Diyarbakır'da Batman Petrolspor'u ağırladıktan sonra 23 Şubat Pazar günü de Gümüşhane temsilcisi Kelkit Belediyespor'la deplasmanda kozlarını paylaşacak. - DİYARBAKIR

Türkiye Futbol Federasyonu, Diyarbakır, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 02:22 Kaynak: İHA
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