Son Dakika Haberleri: Diyarbakır Takımlarında Transfer Tamam

Diyarbakır Takımlarında Transfer Tamam

1 saat önce

Diyarbakır takımları, ara transferin son gününü boş geçirmedi.

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Diyarbakır takımları, ara transferin son gününü boş geçirmedi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, eski futbolcusu Abdullah Çetin ile bir buçuk yıllık, Ofspor'dan Gürkan Alver ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor ise, iki futbolcuyu renklerine bağladı. Yeşil-kırmızılı takım, Bandırmaspor'dan kaleci Ramazan Evren Üstündağ ve Bağcılarspor'dan savunma oyuncusu Musa Akarslan'ı transfer etti. Bu sezonun ilk yarısında Bağcılarspor'da forma giyen Musa Aksarlan ile iki buçuk yıllık sözleşme imzalayan Diyarbekirspor, tecrübeli kaleci Ramazan Evren Üstündağ'la bir buçuk yıllık anlaşma sağladı.

Devre arasında 14 futbolcuyla yollarını ayrına Diyarbekirspor, Musa Akarslan ve Ramazan Evren Üstündağ'ın gelmesiyle transfer ettiği futbolcu sayısını da 14'e çıkarmış oldu. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:14 Kaynak: İHA

Spor
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