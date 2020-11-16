Diyarbakır takımlarının hafta içi mesaisi devam ediyor

Misli.com 2. Lig ve 3. Ligde sıkıştırılmış fikstürden dolayı hafta içi maç programlarına devam ediliyor. Amed Sportif Faaliyetler- Kocaelispor maçı çarşamba ve Diyarbekirspor- Edirne Belediyesi Paş Edirnespor karşılaşması da perşembe günü oynanacak.

Mayıs ayında yapılacak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine yetişmek için Türkiye liglerinde sıkıştırılmış fikstür programı uygulanıyor. Bu nedenle Misli.com 2. Lig ve 3. Lig maçları hem hafta sonu hem de hafta içi oynanıyor. Diyarbakır takımlarının hafta içi mesaisi bu hafta da devam edecek. 2. Lig Beyaz Grupta geçen hafta sonu Çorum Futbol Kulübü ile deplasmanda oynaması gereken karşılaşma ev sahibi ekipte yaşanan korona virüs vakaları nedeniyle ertelenen Amedspor, 18 Kasım Çarşamba günü saat 13.00'da Diyarbakır Stadında Kocaelispor'la karşılaşacak.

Diyarbekirspor'un rakibi Edirnespor

Misli.com 3. Lig 1. Grup lideri Diyarbekirspor'un 10. haftadaki rakibi Edirne Belediyesi Paş Edirnespor olacak. 19 Kasım Perşembe günü Diyarbakır Stadında oynanacak mücadele saat 13.00'da başlayacak. Diyarbakır takımlarının bir sonraki mesaisi 28 ve 29 Kasım tarihlerinde olacak. Antalya Kemerspor-Diyarbekirspor maçı 28 Kasım Çarşamba ve Afjet Afyonspor-Amedspor maçı 29 Kasım Perşembe günü oynanacak. - DİYARBAKIR