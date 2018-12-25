Diyarbakır Takımlarının Kamp Masrafları Özdemir'den

Limak Holding
Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir
'den bir kez daha Diyarbakır
kulüplerine destek geldi.
Amed Sportif Faaliyetler ve Diyarbekirspor'un Antalya
'da yapacağı devre arası ikinci etap kamp çalışmalarının giderleri Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir tarafından karşılanacak. İki takım da Özdemir'in sahibi olduğu otellerde kamp yapacak. Ligin ilk yarısında 24 puan toplayarak devreyi 8. sırada tamamlayan Amed Sportif Faaliyetler, devre arası kampını iki aşamalı olarak Antalya'da gerçekleştirecek. Kampın ilk etabı 25-31 Aralık
tarihleri arasında, ikinci etabı ise 2-14 Ocak tarihleri arasında yapılacak. Mirage Park Otel'de yapılacak olan kamp için akşam saatlerinde Antalya'ya gidecek olan Amed Sportif, 25 Aralık Salı günü ilk etap kamp çalışmasına başlayacak.
Yarıyıl tatili nedeniyle 1 Ocak gününü izinli olarak geçirecek olan Amedspor, 2 Ocak'ta ise ikinci etap kampa başlayıp lige hazırlık çalışmalarını hızlandıracak.
Ligin ilk yarısını 25 puanla 6.sırada tamamlayan Diyarbekirspor ise önce kendi tesislerinde çalışacak, ardında Antalya'ya gidecek. Diyarbakır'daki çalışmalarına bugün başlayacak olan Diyarbekirspor,31 Aralık'a kadar burada çalışacak. Daha sonra futbolculara iki gün izin verilecek. Ardında 3 Ocak'ta Antalya'da toplanacak olan Diyarbekirspor, iki haftalık kamp gerçekleştirecek. - DİYARBAKIR