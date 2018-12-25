Diyarbakır Tarihi Meryem Ana Kilisesi'nde Noel Ayini
1 saat önce
Diyarbakır'da, Hristiyan vatandaşların Noel Bayramı dolayısıyla tarihi Meryem Ana Süryani Kilisesi'nde ayin düzenlendi.
Diyarbakır
'da, Hristiyan vatandaşların Noel Bayramı dolayısıyla tarihi Meryem Ana
Süryani Kilisesi'nde ayin düzenlendi. Ayinde mumlar yakılıp, dualar okundu. Sur
ilçesinde Lalebey Mahallesi
'ndeki tarihi Meryem Ana Kilisesi'nde Papaz Yusuf Akbulut
'un yönetiminde Noel ayini düzenlendi. HDP
Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun
'un yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve yurt dışından gelen davetlilerin de katıldığı ayinde, cemaat üyeleri mum yakıp, dua etti, İncil
'den bölümler okunarak Hz. İsa'yı anlatan ilahiler seslendirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:17 Kaynak: DHA
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