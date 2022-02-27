DİYARBAKIR - Tarihi surlara yazılar yazılmasına tepki - Son Dakika
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DİYARBAKIR - Tarihi surlara yazılar yazılmasına tepki

27.02.2022 14:49

UNESCO tarafından 2015'te Dünya Kültür Mirası olarak tescillenen Diyarbakır Surlarının duvarlarına yazılar yazılması hem kentte yaşayan vatandaşlar hem de ziyaretçilerin tepkisine neden oldu.

UNESCO tarafından 2015'te Dünya Kültür Mirası olarak tescillenen Diyarbakır Surlarının duvarlarına yazılar yazılması hem kentte yaşayan vatandaşlar hem de ziyaretçilerin tepkisine neden oldu.

Çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan merkez Sur ilçesindeki Diyarbakır Surları'nın restore edilerek eski ihtişamına kavuşması için başlatılan çalışmalar sürüyor. Surlarda yürütülen çalışmalar, Kültür ve Turizm Bakanlığının oluşturduğu Bilim Komisyonu ve alanında uzman kişilerden oluşan Danışma Kurulunca titizlikle kontrol ediliyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince etap etap yapılan ihaleler sonrası başlatılan çalışmalarla tarihi surlar restore edilirken, insanlığın ortak mirası olan surların duvarlarına yazılar yazılması rahatsızlık uyandırıyor.

Tarihi surlardaki duvar yazılarını gören vatandaşlar tepkilerini dile getirdi.

"Tarihimize sahip çıkmamız lazım"

Düğün öncesi fotoğraf çekimi için dış mekan olarak Diyarbakır Surlarını tercih eden damat Emrah Yardımcı, AA muhabirine, anı olsun diye surlarda eşi ile fotoğraf çektirdiğini ancak duvarlardaki yazıları görünce üzüntü duyduklarını söyledi.

"Arkadaşınızı seviyorsanız ismini kalbinize yazın, milli değerimizi kirletmeyin. Bu ayıp bir şey." diyen Yardımcı, Diyarbakırlı olarak bundan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Yardımcı, "Surları seviyorsanız, temiz tutun." dedi.

Surların çevresinde gezintiye çıktığını belirten Makbule Doğan da gördüğü manzaranın kendisini çok rahatsız ettiğini aktardı.

Doğan, "Tarihi eserlerimiz, mirasımız. Tarihimize sahip çıkmamız lazım. Bizim için çok değerli bir şey. Surlar insanlığın ortak değeri. Diyarbakırlı olarak surlara yazı yazılması beni çok rahatsız ediyor. Lütfen surları temiz tutalım." dedi.

Adıyamanlı üniversite öğrencisi Seher Bilgin ise kenti tanımak için fırsat buldukça gezdiğini anlattı.

Surlarda karşılaştığı manzaraya değinen Bilgin, "Hoş bir görüntü ile karşılaşmadım. Hala ayakta olan bir eserin insanlar tarafından bu şekilde tahrip edilmesi çok üzücü. Bu bizim tarihimiz. Surlara bir şey yazılmaması, çevresine çöp atılmaması gerek. Sevdiğiniz insanların ismini gönlünüze yazın bizim de güzel manzaramıza engel olmayın." şeklinde konuştu.

Öte yandan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgimizi tarihi surlarımıza değil gönüllere yazalım... Mirasımız DiyarbakırSurları'nı korumak hepimizin görevi, lütfen tarihimize sahip çıkalım." ifadelerini kullandı.

DİYARBAKIR - Tarihi surlara yazılar yazılmasına tepki
DİYARBAKIR - Tarihi surlara yazılar yazılmasına tepki
DİYARBAKIR - Tarihi surlara yazılar yazılmasına tepki

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Diyarbakır Surları, Diyarbakır, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR - Tarihi surlara yazılar yazılmasına tepki - Son Dakika


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