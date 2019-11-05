Diyarbakır tarım ve hayvancılık yatırımları destekleniyor

Tarım ve hayvancılık yatırımları destekleniyor

Diyarbakır Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi'nde işletme sahipleriyle bir araya gelen Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Hasan Basri Güzeloğlu, kentin tarım ve hayvancılıkta büyük bir potansiyeli barındırdığını belirterek, amaçlarının üretimi artırmak olduğunu söyledi.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Hasan Basri Güzeloğlu, Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi'nde işletme sahipleriyle bir araya geldi. Besi tesislerinin sorunlarının ele alındığı buluşmaya Vali Güzeloğlu'nun yanı sıra Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Alican Ebedinoğlu, Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme Daire Başkanı Hikmet Güneş, Esnaf Daire Başkanı Hüseyin Paksoy ve tesis sahipleri katıldı.

Toplantıdan önce hizmete başlayacak olan kesimhane tesisini gezerek işletmenin kapasitesini, yapımı ve özellikleri hakkında bilgi alan Hasan Basri Güzeloğlu, Tarımsal Kırsal Kalkınma Ajansı'nın da 5 milyon 500 bin TL destek verdiği tesisin sahiplerini çalışmalardan dolayı kutladı ve bu tür nitelikli bir tesisin diğer tesislere de öncülük yapmasını diledi.

'TESİSLERDE ET VE ET ÜRÜNLERİ DE ÜRETİLMELİ

Kesim tesisinin gezilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Hasan Basri Güzeloğlu, 186 hektar alana kurulu organize sanayi bölgesinin 2013'te altyapısının tamamlandığını belirtti. Bugün itibariyle 80 besi çiftliği ve 3 sanayi parseline sahip olan 32 bin kapasiteli Türkiye'nin en özel ve bu alandaki en büyük organize besi bölgesi olarak faaliyetlerine devam ettiğini kaydeden Vali Güzeloğlu, Diyarbakır'ın Türk tarımında ve hayvancılığın da hem kapasite olarak hem de iddiası olarak bir büyük potansiyeli barındırıyor. Amacımız bunu daha da öteye taşımak daha güçlü kılmak her alanda tarımın Diyarbakır ve ülke açısından katma değerini çoğaltmaktır. Bu noktada biraz önce dolaştığımız yakında hizmete girecek tesisimiz gibi bu bölgenin de sadece yetiştiren bir besi merkezi değil, bunu değere dönüştüren katma değer olarak et ve et ürünleri üzerinden ülke ekonomisine katkı veren bir boyutta gerçekleşmesini arzuluyoruzö dedi.

ÜRETİMİN ARTMASI İÇİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK VERECEK

Yeni dönemde Büyükşehir Belediyesi'nin İhtisas Organize Bölgesine hem katkı sunacağını hem de destek vereceğini ifade eden Güzeloğlu, üretim kapasitesinin artırılması için oda başkanları ve üreticilerle gerçekleştirecekleri toplantıda bunu konuşacaklarını dile getirdi. Altyapıdan başlayarak 2020'de bölgeyi Türkiye ve dünya çapında bir üretim merkezine dönüştürmenin temel başlıklarını paylaşacaklarını vurgulayan Hasan Basri Güzeloğlu, şöyle konuştu

Şu anda doğrudan 500 kişiye yakın bir istihdam sunan dolaylı bin kişiye yaklaşan bir istihdamı gerçekleştiren bölgemiz inanıyorum ki ortaya koyacağımız irade ile çok daha büyük bir hedefi gerçekleştirecek. Çok daha üst de bir ölçekte değer katacaktır. Çabamız bu bugünkü toplantımızın amacı bu. Ben toplantımızın ve buluşmamızın hayırlı olmasını diliyor katılan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyor ve burada üretim yapan bütün arkadaşlarıma da başarılar ve hayırlı kazançlar diliyorum.