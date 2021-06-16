Diyarbakır Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) Organize Sanayi Bölgesine ait İmar Planı Değişikliği onayının duyurusudur.
Bakanlığımızca 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ve 4562 Sayılı OSB Kanunu uyarınca 03/06/2021 tarihinde e-imza ile onaylanmış olup, basılı pafta üretilmemiştir.
?İmar Planı Değişikliği Onayı ?
?109 Ada 14 Parsel
?123 Ada 2 Parsel
?109ada_9-13-14parsel_plan değişikliği raporu?M43B14A?M43B14A3A?M43B14A4B
??123ada_2parsel_plan değişikliği raporu
?TADİLAT_43B14D1A
?TADİLAT_M43B14D
Kaynak: Habermetre
Son Dakika › Toplum › Diyarbakır Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) Organize Sanayi Bölgesine Ait İmar Planı Değişikliği Onayının Duyurusudur. - Son Dakika