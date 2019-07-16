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DİYARBAKIR Taşla yaraladığı yılan ısırdı, hayati tehlikesi var

10 saat önce

Taşla yaraladığı yılan ısırdı, hayati tehlikesi varDiyarbakır'ın Ergani ilçesinde, bahçesinde gördüğü yaklaşık 2 metrelik yılanı taşla yaralayan Kenan Giray (40), hayvanın kendisini ısırması sonrası rahatsızlandı.

Taşla yaraladığı yılan ısırdı, hayati tehlikesi var
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, bahçesinde gördüğü yaklaşık 2 metrelik yılanı taşla yaralayan Kenan Giray (40), hayvanın kendisini ısırması sonrası rahatsızlandı. Hastanede yoğun bakıma alınan Giray'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belinrtildi.
Olay, pazar günü Ergani ilçe merkezindeki Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Bahçesinde sebze toplayan Kenan Giray, 2 metre uzunluğundaki yılanı görünce eline taş alıp, hayvana fırlattı. Gözden kaybolan yılan, bir süre sonra ortaya çıktı. Giray'a saldıran yılan, kolunu ve elini ısırdı. Olayı gören yakınları Giray'ı, Ergani Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada tedaviye alınan Giray, sağlık durumunun kötüleşmesiyle Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri'ne sevk edildi.
Hastanenin Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Giray'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Haber Esat TAŞTEKİNERGAN (DHA)-
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DİYARBAKIR Taşla yaraladığı yılan ısırdı, hayati tehlikesi var
Diyarbakır, Ergani, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 05:45 Kaynak: DHA
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