Son Dakika Haberleri: Diyarbakır tbb'den destek ziyareti
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Diyarbakır tbb'den destek ziyareti

7 dakika önce

Türkiye Barolar Birliği (TBB) heyeti, Diyarbakır'da çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aileleri ziyaret edip, taleplerini dinledi.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) heyeti, Diyarbakır'da çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aileleri ziyaret edip, taleplerini dinledi. TBB Yönetim Kurulu üyesi Ali Elibol, ailelere, Başkan Metin Feyzioğlu'nun selamını getirdiğini söyledi. Ailelerin yanında olduklarını belirten Elibol, Türkiye'deki baroların, Barolar Birliği'nin kanunen verilmiş görevi var. Bu görev, temel hak ve özgürleri korumak ve kollamaktır. O görev nedeniyle biz buraya geldik. Annelerin de en önemli temel hakkı, yaşam hakkından daha önce olan, çocuğunun güvende olduğunu bilmesidir. Yaşam hakkından daha önce olan, çocuğuna sarılması, çocuğunun kokusunu almasıdır. Bunların bu dertlerini, burada paylaşmak için geldik. Dertler, acılar paylaşılarak azalır; sevinçler ise paylaşılarak çoğalır. Biz burada bunların acılarını paylaşmaya geldik. Diğer taraftan da bir meslektaşımız hunharca öldürüldü; çocuklarının gözü önünde. Düşünün bir annenin, babası tarafından öldürüldüğünü. Biraz evvel oradaki duruşmadan geldik buraya. Bunları görüp üzülmemek, bunları görüp vicdanen rahatsız olmamak mümkün değil. İnşallah bu acı, bu hasret biter; sağ salim anneler, yavrularına kavuşurlar diye konuştu.

Diyarbakır tbb'den destek ziyareti

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Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 06:28 Kaynak: DHA
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