DİYARBAKIR Tedbirler halay başını geline sonunu da damada bıraktı - Son Dakika

Tedbirler halay başını geline sonunu da damada bıraktı

KORONAVİRÜS vakalarının her geçen gün artış göstermesi üzerine Diyarbakır'da İl Pandemi Kurulu'nca alınan kararlar doğrultusunda düğünler 3 saate indirilirken, gelin ve damat dışında oyun oynanması yasaklandı. Kararların ardından kentte yapılan ilk düğünde gelin halay başına damat ise sonuna geçerken davetliler ise yerlerinde alkışlarla tempo tuttu.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs verilerinde Diyarbakır'ın pozitif vaka oranlarında Türkiye'de ilk 5 kent arasında yer almasıyla, İl Pandemi Kurulu'nca salgının yayılmasını önlemek amacıyla önceki gün toplantı yapıldı. Vali Münir Karaloğlu başkanlığında düzenlenen toplantının ardından kentte, düğünlerin gündüz saat 12.00-15.00 arası akşam ise 19.30-22.30 saatleri arasında yapılmasına, gelin ve damat dışında davetlilerin de oyun oynamasının da yasaklanmasına karar verildi. Ayrıca kafeterya, restoran gibi ruhsatında düğün salonu ibaresi olmayan tüm yerlerde düğünlerin yapılması da yasaklandı. Bu kapsamdaki tedbirlerle ilk düğün, Kayapınar ilçesindeki bir düğün salonunda yapıldı. Girişte ateşleri ölçülen davetliler, daha sonra maskeli ve elleri dezenfekte edilerek içeriye alındı. Müzisyenler tarafından kurallar sık sık hatırlatılırken düğünde gelin halay başını damat ise sonunu alarak oynadı, davetliler de alkışlarla tempo tuttu. Düğün boyunca müzisyenler bölgeye ait yöresel eserleri seslendirdi. Düğüne katılanların ayrıca temasta bulunmaması amacıyla hediyeler için zarf ve kutu bırakıldı.

'GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALDIK'

Damat Lokman Ayzit (28) yaklaşık 1 yıl önce düğün tarihi aldıklarını ve o zaman koronavirüs vakalarının olmadığını söyledi. Ayzit, "Bu süreçte hem biz hem ailemiz gerekli önlemleri aldık. Eşimiz ve dostumuz hepsi maskeyle ve eldivenle geldiler. Masalarda da gerekli dezenfektanlar var. Biz de kazasız belasız düğünümüzün bitmesini bekliyoruz" dedi.

Gelin Özge Ayzit (27) ise, herkes için zorlu bir süreç olduğunu belirterek, "Düğün stresi ayrı bir de üzerine koronavirüs stresi eklenince daha kötü oldu. Dün kınamızı yaptık bugün de inşallah düğünümüzü tedbirlere uyarak yapacağız" diye konuştu.

Düğün salonu işletmecisi Hakim Güneş de, Diyarbakır'da son zamanlarda artan vaka sayılarından dolayı 3 gün bir yasak olduğunu hatırlattı. Güneş, şunları kaydetti:

"Bugün açtık ve gereken bütün tedbirleri aldık. Masalarda dezenfektan var ve devamlı takip ediyoruz. Sosyal mesafeyi daima anons ettiriyoruz. Maskesiz kimseyi kesinlikle içeri almıyoruz. Buna çok dikkat ediyoruz. Bununla ilgili bütün arkadaşlardan ricamdır. Gereğini yapsınlar ve uysunlar bu kurallara. Ayrıca bu hastalığı fırsat bilen korsan düğün salonları kafe ve restoran gibi yerlerde vaka artışlarına neden oluyor. Bizim salonlar her zaman denetleniyor.?