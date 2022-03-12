DİYARBAKIR - Terör operasyonunda bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

DİYARBAKIR - Terör operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

12.03.2022 16:04

Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışmalarda, PKK/KCK'ya katıldıkları, örgüt mensuplarının verdiği talimatlar doğrultusunda hareket ederek Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet ettikleri belirlenen F.B. ve H.Y. yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden H.Y. tutuklandı, F.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DİYARBAKIR - Terör operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
DİYARBAKIR - Terör operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
DİYARBAKIR - Terör operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

YORUMLAR
500
HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 921. gününde sürüyor HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 921. gününde sürüyor Diyarbakır'da evlat nöbetinde olan aileler direndikçe sayıları artıyor Diyarbakır'da evlat nöbetinde olan aileler direndikçe sayıları artıyor

Diyarbakır, Jandarma, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR - Terör operasyonunda bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
15:48 Erkek arkadaşı bıçaklayarak öldürmüştü! Asya, doğum gününde toprağa verildi
15:38 Rusya, Ukrayna askerlerinin cesetlerini buzdolaplarında mı saklıyor? Ukrayna istihbaratının iddiası korkunç!
15:32 Danimarka'da 41 yıl aralıksız aynı işyerinde çalışan Konyalı Türk işçiye kraliyet madalyası: Hastalık izni bile almamış
15:28 Rusya'nın kurucu Dışişleri Bakanı Andrei Kozirev: Putin darbeyle devrilebilir ya da sonu mezar olur!
15:23 Dernek başkanı "TSK operasyonlarını durdursun" dedi, Kılıçdaroğlu'nun tavrı gündem oldu
14:54 İran eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad: Türkiye 3'e, Suudi Arabistan 4'e, İran 6'ya bölünmek isteniyor
14:41 Unkapanı Köprüsü tekrar ayrıldı, trafik durduruldu
14:38 Kılıçdaroğlu elektriği kesilen Moda Sahnesi'ne Bahçeli'nin gönderdiği kandillerle gitti
14:23 Amatör kayakçı fırsatı kaçırmadı, oğlunu sırtına alarak İstanbul sokaklarında kayağa çıktı
14:22 34'ü çocuk 86 Türk bu camide saklanıyordu, Mariupol'deki Kanuni Süleyman Camii'nin bombalandığı haberi geldi: Türklerin akıbeti meçhul!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2022 16:11:34. #1.12#
SON DAKİKA: DİYARBAKIR - Terör operasyonunda bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement