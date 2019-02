Diyarbakır Teröristlerin Yaktığı Tarihi Camide 3 Yıl Sonra Ezan Sesi Duyulacak

Teröristlerin yaktığı tarihi camide 3 yıl sonra ezan sesi duyulacakDiyarbakır'ın tarihi Sur ilçesinde 7 Aralık 2015'te PKK'lı teröristlerin yaktığı Osmanlı İmparatorluğu'nun Diyarbakır'daki ilk eserlerinden olan 503 yıllık Fatihpaşa (Kurşunlu) Camisi restore edildi.

Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesinde 7 Aralık 2015'te PKK'lı teröristlerin yaktığı Osmanlı İmparatorluğu'nun Diyarbakır'daki ilk eserlerinden olan 503 yıllık Fatihpaşa (Kurşunlu) Camisi restore edildi. Teröristlerin yaktığı altın varaklı minberin aslına uygun yeniden yapıldığı ve Hindistan'ın Agra şehrinde, 17'nci yüzyılda inşa edilen Taç Mahal'da kullanılan ışık yansımalı özel mermerlerin de döşendiği camide, 3 yıl aradan sonra ilk kez ezan sesi duyulacak.



Teröristlerin hendek ve barikat eylemlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanan tarihi Sur ilçesinin 6 mahalleden biri olan ve Bıyıklı Mehmed Paşa tarafından 1516- 1521 yılları arasında Fatihpaşa Mahallesi'nde inşa edilen camide 70 kişilik ekiple, yapılan restorasyonla terörün izleri silindi. Teröristlerin yaktığı altın varaklı minberin aslına uygun yapıldığı camide, Hindistan'ın Agra şehrinde, 17'nci yüzyılda inşa edilen ve İslam türbe mimarisinin en önemli eserlerinden birisi olarak kabul edilen Taç Mahal'da kullanılan ışık yansımalı özel mermerler de döşendi. Restorasyonu tamamlanan cami, önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla düzenlenecek törenle ibadete açılacak. 503 yıllık camide, 3 yıl aradan sonra ezan sesinin yeniden duyulacak.



'TERÖRİSTLER CAMİYİ MEVZİ OLARAK KULLANDI'



Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, tarihi caminin aslına uygun restore edildiğini söyledi. Hendek ve barikat eylemlerinde teröristlerin Kurşunlu Cami'yi mevzi olarak kullandıklarını anlatan Kaymakam Çiftçi, Diyarbakır'ın sembol eserlerinden, İslam'ın sesinin hiç kesilmediği yerlerden birisi burası. 3 yıl önceki çukur eylemleri sırasında PKK terör örgütü tarafından burası bir mevzi olarak kullanılmış. İçindeki bütün eserler göz ardı edilerek, içindeki değerlerle beraber yok edilmek istenmişti. Önemli bir tahribat görmüştü. Yakılmıştı. Ben resimlerini görebildim. Sizler canlı yaşadınız. Caminin birçok değeri zarar gördü. 3 yıl içinde yüzlerce kişinin çalışmasıyla, Özellikle Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün yoğun gayretleriyle bu eser aslına uygun olarak restore edildi. Bugün şükürler olsun tekrar ibadete açabilir duruma getirdik. Çok ince, çok ayrıntılı, çok teknik bir çalışma yapıldı. İlmek ilmek dokundu adeta. Tarihin tekrar sahneye çıkarılması adına yoğun bir gayret gösterildi. Burada gayret gösteren bütün çalışma arkadaşlarımıza ve yüklenici firmaya teşekkür ediyorum. Güzel bir iş yaptılar. Bu eser aslına uygun olarak, hiçbir tahribat izi bırakılmadan geri kazandırılmış oldu. İnşallah önümüzdeki süreç içerisinde tekrar ibadete açılmış olacak. Tekrar bu camiden ezan seslerini duymuş olacağız. Burada yapılan saldırı, caminin mevzi olarak kullanılması PKK terör örgütünün bize ait değerlere, İslami değerlere ne kadar uzak ve düşman olduğunun nişanesidir aynı zamanda dedi.



'SIKILAN O KURŞUNLARIN İZLERİNİ SİLMEDİK'



Kaymakam Çifti, teröristlerin camiye sıktığı kurşunların izlerini silmediklerini ifade ederek, şunları söyledi



Tarihe, inancımıza sıkılan o kurşunların bazılarını numune olarak bıraktık, izlerini silmedik. Caminin birçok yerinde kurşun izleri görülebiliyor. Bu örgütün gerçek yüzünü göstermesi açısından da önemlidir. Biz artık Diyarbakır'da, bu sokaklarda terörün değil, huzurun, kardeşliğin, barışın ve Diyarbakırlıların o birliktelik kültürünün sesinin yükselmesini istiyoruz. Çünkü yıllardır burada cami ile kilise komşu olmuş, onların cemaatleri birbirleriyle alışveriş yapmışlar. Birçok rengi, birçok kültürü, dini öğeleri bir arada yaşatabilmiş bu şehrin hiçbir kutsalına değer vermeksizin, gerek İslami, gerek Hristiyan kültürüne ait değerler, çatışma süreci içerisinde PKK terör örgütü tarafından yok edilmek istenilmişti. Önemli tahribatlar yapıldı ve kendilerine ait yeni bir medeniyetin inşasının, bir önceki medeniyetin yok edilmesiyle mümkün olabileceğini düşünüyordu PKK. Ama devletimizin, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gösterdiği kararlı irade, güvenlik güçlerimizin mücadelesiyle çok şükür bugün Diyarbakır'ın her sokağında, her köşesinde huzuru, beraber yaşama kültürünü ve kardeşlik duygularını yaşıyoruz. İnşallah artık Diyarbakır'da bu tip sıkıntılar yaşanmayacak. İnsanlarımızın da artık huzuru istediğine ve bunun için gereğini yapacağına inanıyorum.



'KURŞUNLCU CAMİİ ÖNEMLİ



Kurşunlu Camisi'nin geçmişte olduğu gibi hem Diyarbakır'a, hem bölgede önemli bir eser olarak tekrar hizmet vermeye devam edeceğini aktaran Kaymakam Çiftçi, Çatışma süreci içerisinde en çok öne çıkan eserlerden birisi burası. Terör örgütünün burayı tahrip etmek istemesinin getirdiği bir namı var. Türkiye'de birçok Kurşunlu Cami var. Ancak şu an en çok bilinen Diyarbakır Kurşunlu Camisi'dir. Diğer ismiyle Fatih Paşa Camisi'dir. Hem Diyarbakırlılar, hem de diğer yerlerden gelen turistlerde önemli bir istek var burayı görmekle ilgili. Son düzenlemeler ile çevre düzenlemeleri de yapılıyor. Çevre yolu tamamlanmak üzere. Alparslan İlköğretim Okulu'nu açmıştık. Keçi Burcu, Kurşunlu Camisi, Nasır Paşa Camisi ve çevre yolunu da beraberinde inşallah önümüzdeki süreç içerisinde çok geçmeden bir aylık bir süre içerisinde bunların açılmasını hedefliyoruz dedi.



'SUR, GEÇEN YIL 500 BİN TURİSTİ AĞIRLADI'



Kaymakam Çiftçi, Sur'da yapılan çalışmaların 2020'de tamamlanmasıyla daha sağlıklı çevresiyle, binalarıyla tekrar tarih sahnesine çıkmış olacağını kaydetti. Sur'u cazibe merkezi olmasını hedeflediklerini söyleyen Kaymakam Çiftçi, Şimdiki haliyle bile geçen yıllara göre artan bir ziyaretçi sayısı var. Sur, geçen yıl 500 bin turisti ağırladı. Önceki yılların 5-6 katı oranındadır. Yerleşime açılmasıyla beraber hedefimiz yılda 5 milyon turisti ağırlamak ki bu hayal bir hedef değil. İnşallah bu kapasiteye sahip olacağız. Hem konaklama, hem turistik tesisleri itibarıyla hem de sahip olduğu değerler itibarıyla Diyarbakır bunun fazlasını hak ediyor. Hepsinin öncelikli şartı, buranın huzurunu korumamız ve devam ettirmemiz gerekiyor. Diyarbakır'da huzur olursa, terör perdesinin arkasından sığınırsa, çok kısa süre içerisinde İnşallah Türkiye'nin en cazip illerinin başına gelecek değerleri taşıyan bir ilimiz. İnşallah bunları da göreceğiz dedi.



Kaymakam Çiftçi, Kurşunlu Camii'nde teröristler tarafından ağır tahribe uğrayan minberin, Hindistan'da bulunan Taç Mahal'daki kullanılan özel mermerle döşendiğini belirterek, ışık yansımalı mermer kullanıldığını söyledi.

