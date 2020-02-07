Diyarbakır teslim olan pkk'lı kadın, hdp önündeki ailelere yaşadıklarını anlattı - Son Dakika

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Diyarbakır teslim olan pkk'lı kadın, hdp önündeki ailelere yaşadıklarını anlattı
7 saat önce
Teslim olan PKK'lı kadın, HDP önündeki ailelere yaşadıklarını anlattı.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 03:19 Kaynak: DHA
Teslim olan PKK'lı kadın, HDP önündeki ailelere yaşadıklarını anlattı
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