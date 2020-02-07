Diyarbakır teslim olan pkk'lı kadın, hdp önündeki ailelere yaşadıklarını anlattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır teslim olan pkk'lı kadın, hdp önündeki ailelere yaşadıklarını anlattı - Son Dakika

Diyarbakır teslim olan pkk'lı kadın, hdp önündeki ailelere yaşadıklarını anlattı

7 saat önce

Teslim olan PKK'lı kadın, HDP önündeki ailelere yaşadıklarını anlattı.

Teslim olan PKK'lı kadın, HDP önündeki ailelere yaşadıklarını anlattı

Diyarbakır teslim olan pkk'lı kadın, hdp önündeki ailelere yaşadıklarını anlattı

Halkların Demokratik Partisi, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 03:19 Kaynak: DHA
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