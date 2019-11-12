Diyarbakır Ticaret Borsası, Çanakkale Ticaret Borsası'nı ağırladı

Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) bir dizi iş görüşmeleri için Diyarbakır'a gelen Çanakkale Ticaret Borsası (ÇTB) üyelerini ağırladı.



DTB Başkanı Engin Yeşil, iş ziyareti kapsamında Diyarbakır'a gelen ÇTB üyelerini ağırladı. DTB binasında gerçekleşen görüşmeye DTB Başkanı Engin Yeşil ve Yönetim Kurulu üyeleri, Diyarbakır İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ertan Atalar, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral, Çanakkale İl Vali Yardımcısı ve Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, Çanakkale Ticaret Borsası Başkanı Sefer Kaya Üzen ve Yönetim Kurulu üyeleri, Çanakkale Ziraat Odaları Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.



Konuklara hitap eden Başkan Yeşil, Diyarbakır'ın artık ön yargılar ile değil güzellikler ile anılması gerektiğini söyledi. DTB Başkanı Engin Yeşil, Diyarbakır'ın, geçmişten gelen ön yargılardan dolayı belirli bir süre imaj sorunu yaşadığını belirtti. Başkan Yeşil, "Oysaki ilimiz ve bölgemiz, tüm büyükşehirlerin sahip olduğu huzur ve güven ortamına sahiptir. Bizler Diyarbakır Ticaret Borsası olarak ön yargıların ortadan kalkması için her türlü çaba ve gayreti sarf etmekteyiz. Bu konuda TOBB Başkanımız Mehmet Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür etmek istiyorum. İlimizde düzenlenen akreditasyon çalıştayı ve teknoloji buluşmalarının ardından böylesi ziyaretlerin başlaması ve kentimizi daha yakından görmesi bizleri oldukça mutlu etmektedir. Diyarbakır Ticaret Borsası olarak İlimizi yakından göremeyen herkesi Yüzlerce medeniyete ev sahipliği yapmış, Mezopotamya ile Anadolu'nun kesiştiği noktada bulunan Diyarbakır'ımızı yakından görmeye davet ediyorum. ve inanıyorum ki bu tür karşılıklı ziyaretler ile kentimiz Diyarbakır hep güzellikleri ile anılacak ve olumsuz ön yargılar ortadan kalkacaktır" dedi.



"Tarım ve hayvancılıkta ön sıralardayız"



DTB Başkanı Engin Yeşil, buğdayda Diyarbakır'ın bir milyon 38 bin 26 ton üretim ile Türkiye'de buğday üretiminde 3. sırada olduğunu ifade etti. Başkan Yeşil, "Pamukta Diyarbakır'ın 244 bin 497 ton kütlü pamuk ile Türkiye üretiminde 4. sırada, Mısırda Diyarbakır'ın 217 bin 773 ton ile Türkiye mısır üretiminde 9. sırada, kırmızı mercimekte Diyarbakır'ın 125 bin 216 ton ile Türkiye kırmızı mercimek üretiminde 1. sırada, hayvancılıkta Diyarbakır'da 18 bin 190 baş manda sayısı ile Türkiye'de 2. sırada, 571 bin 272 büyükbaş hayvan sayısı ile Türkiye'de 27. sırada, 1 milyon 834 bin 339 küçükbaş hayvan sayısı ile Türkiye'de 4. sırada yer alıyor" diye konuştu.



Çanakkale Ticaret Borsası Başkanı Sefer Kaya Üzen ise Diyarbakır'ın kilometre olarak kendilerine uzak görünse de Çanakkale'ye çok yakın bir il olduğunu belirtti. Başkan Üzen, "İki kurum arasında belki ilk resmi ziyaret oldu. Bundan sonraki süreçte bizde sizi ve bölge iş adamlarını Çanakkale'ye davet ediyoruz. Gelin hep beraber gücümüz yettiği yere kadar iki ilin ekonomisi ile ilgili yapılması gereken sinerjileri birlikte gerçekleştirelim" şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından Çanakkale'den gelen heyete Diyarbakır ekonomisi, tarım ve hayvancılığı ile ilgili sunum gerçekleştirildi.



DTB Başkanı Engin Yeşil heyet adına ÇTB Başkanı Sefer Kaya Üzen ve Çanakkale Vali Yardımcısı ve Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin'e Diyarbakır motifli tablo hediye etti. - DİYARBAKIR