Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasından Zerzevan Kalesi'ne gezi

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) heyeti, Zerzevan Kalesi'ne gezi düzenledi.



Çınar ilçesinde bulunan Doğu Roma İmparatorluğu'nun son kalesi olan Zerzavan Kalesi'ne düzenlenen geziye DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Meclis Başkanı Celalettin Birtane, DTSO Kadın Meclisi ve Yüksek İstişare Kurulu üyeleri katıldı. DTSO heyetini Dicle Üniversitesi (DÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Aytaç Coşkun ve başkanlığını yaptığı kazı ekibi karşıladı. Yrd. Doç. Dr. Coşkun ve kazı ekibi, DTSO heyetine rehberlik yaparak Zerzevan Kalesi'nde bulunan Mithras Tapınağı, yer altı sığınağı, surlar, kilise, askeri-sivil konutlar, yer altı ibadethanesi, sunaklar, kaya mezarları ve su kanallarını gezdirdi.



"Turizm gerçekten bacasız sanayi tesisidir"



Ziyaretle ilgili açıklamalarda bulunan DTSO Başkanı Kaya, Zerzevan Kalesi'ne dünyanın merkezi dediklerini söyledi. Kaya, "Bu mekanın ne kadar önemli olduğunu hepimiz burada görüyoruz. Diyarbakır ve bölge insanı olarak bizim görevimiz bu tür yerlere gelip, burada gördüklerimizi birer elçi gibi dünyaya anlatmamız lazım. İnsanların gelip buraları görmeleri için bizlerin de bir şey yapması gerekir. Bu nedenle öncelikle bölge insanının gelip burayı ziyaret etmesinin önemli olduğunu, burada gördüklerini paylaşmasını istiyoruz. Bizim oda olarak bu geziyi ve ziyareti yapmamızdaki temel gaye buydu. Tabii buradan sürekli ifade ediyoruz, bölgemizin ve kentimizin en önemli sanayi tesisi olarak ifade etsek de bu turizmdir. Gerçekten bacasız sanayi tesisidir. Çünkü 10 bin yıllık kentten, 30-40 medeniyetten söz ettiğimiz bir coğrafyadan söz ediyoruz. Hepsinin kalıntıları en sağlam en canlı şekilde buralarda duruyor. Bizim görevimiz bunlara sahip çıkmak, burayla ilgili farkındalık oluşturmak, ayrıca buranın da bir an önce gün yüzüne çıkmasını sağlayacak şekilde girişimlerde bulunarak katkı sağlamalıyız. Bunu yaparken kamu kurum ve yerel yönetimlerden katkı sunmalarıyla ilgili girişimlerde bulunmalıyız. Bunun ortaya çıkmasında çok değerli Dicle Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Aytaç Coşkun hocamız büyük emekler veriyor. Hem bir arkeolog gibi çalışarak hem bir tur rehberi gibi çok iyi bir şekilde burayı tanıtıyor. DTSO olarak Zerzevan ve Diyarbakır'ın birçok tarihi yapısının doğru bir şekilde ortaya çıkması ve insanlık tarihine sunulması için maddi manevi her türlü desteği veriyoruz, vermeye devam edeceğiz" dedi.



Zerzevan Kalesi Kazı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Aytaç Coşkun ise, kendilerine kazılarda önemli destekler geldiğini söyledi. Yrd. Doç. Dr. Coşkun, "Tabii DTSO'nun da bize destek olması işlerimizin hızlı ilerlemesine ayrı bir öneme sahip. Bu nedenle ben burada hem meclis başkanımıza ve özellikle de Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya'ya sonsuz teşekkür etmek istiyorum desteğinden dolayı. Sadece maddi destek değil, manevi desteğe daha çok ihtiyacımız var. Bu nedenle bizim manevi olarak desteklenmemiz burada daha hızlı ilerlememizi sağlayacaktır. Bu nedenle biz manevi desteğe daha fazla önem veriyoruz" diye konuştu.



DTSO üyelerinin Zerzevan Kalesi ziyareti, çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu. - DİYARBAKIR