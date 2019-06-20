DİYARBAKIR Trafikte makas atan sürücüye bin 2 TL ceza
1 saat önce
Trafikte makas atan sürücüye bin 2 TL cezaDİYARBAKIR'da, trafikte 'makas' atarak ilerleyen otomobilin sürücüsüne bin 2 TL para cezası kesildi.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 06:32 Kaynak: DHA
Trafikte makas atan sürücüye bin 2 TL ceza
DİYARBAKIR'da, trafikte 'makas' atarak ilerleyen otomobilin sürücüsüne bin 2 TL para cezası kesildi.
Olay, sabah saatlerinde Şanlıurfa
yolunda meydana geldi. Yolda, 'makas' atarak ilerleyen sürücü, mobese kameralarından fark edildi. Beyaz renkli otomobilin sürücüsü ve plakası belirlendi. Çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, takibin ardından sürücüyü yakaladı. Ekipler, trafikte 'makas' atan sürücüye ben 2 TL para cezası kesti.
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