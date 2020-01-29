Diyarbakır traktör römorkunda 250 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika
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Diyarbakır traktör römorkunda 250 kilo esrar ele geçirildi

6 saat önce

Traktör römorkunda 250 kilo esrar ele geçirildiDİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde, traktör römorkuna yüklü ağaç dalları arasına gizlenmiş 250 kilo esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Traktör römorkunda 250 kilo esrar ele geçirildi

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde, traktör römorkuna yüklü ağaç dalları arasına gizlenmiş 250 kilo esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 kişinin, yüklü miktarda uyuşturucuyu, Lice'den Diyarbakır'a götüreceğini, yol kontrol uygulamalarında yakalanmamak için de ağaç dalları yüklü traktör römorkuna gizleyecekleri yönünde ihbar aldı. Hemen harekete geçen jandarma, şüpheliler A.A. ve M.A.'yı takibe aldı.

İkili, kırsal alana sakladıkları uyuşturucuyu Dolunay Mahallesi'nde, ağaç dalları yüklü römorka sakladı. Mahalle çıkışında jandarma tarafından durdurulan şüpheliler, dalları başka bir köyde oturan akrabalarına yakacak olarak götürdüklerini söyledi. Ancak arama yapan jandarma, siyah poşetler içerisinde satışa hazır 250 kilo esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan A.A. ve M.A.'nın jandarmadaki sorgusu sürüyor.

Diyarbakır traktör römorkunda 250 kilo esrar ele geçirildi

Diyarbakır, Lice, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 10:45 Kaynak: DHA
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