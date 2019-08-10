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DİYARBAKIR TÜRBE ZİYARETİ YOLUNDA KAZA 1 ÖLÜ, 16 YARALI

38 dakika önce

DİYARBAKIR'ın Hani ilçesinden Siirt'teki Veysel Karani Türbesi'ne ziyarete giden yolcuları taşıyan minibüsün lastiğinin patlaması sonucu devrildiği kazada, Diyarbakır Gazi Yaşargi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan Hatun Kaçmaz (60) yaşamını yitirdi.

DİYARBAKIR'ın Hani ilçesinden Siirt'teki Veysel Karani Türbesi'ne ziyarete giden yolcuları taşıyan minibüsün lastiğinin patlaması sonucu devrildiği kazada, Diyarbakır Gazi Yaşargi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan Hatun Kaçmaz (60) yaşamını yitirdi. Kazada ise 16 kişinin yaralandığı, 3'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.
Kaza, sabah saatlerinde Diyarbakır- Silvan karayolunda meydana geldi. Hani ilçesinden Siirt'teki Veysel Karani Türbesi'ne ziyarete gidenleri taşıyan Örfü Kaçmaz yönetimindeki 59 FJ 454 plakalı yolcu minibüsü, Oğuzlar Mahallesi mevkisine geldiğinde, sağ arka lastiği patladı. Kontrolden çıkan minibüs devrildi. Kazada, aralarında çocukların da bulunduğu 17 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Diyarbakır ve Silvan ilçesindeki hastanelere götürüldü. Diyarbakır Gazi Yaşargi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan Hatun Kaçmaz (60) yaşamını yitirdi. Kazada ise 16 kişinin yaralandığı, 3'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.
Diyarbakır, Siirt, Hani, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 02:38 Kaynak: DHA
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