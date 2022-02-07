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DİYARBAKIR - TURKOVAC aşısı Güneydoğu'da uygulanmaya başlandı - Son Dakika

DİYARBAKIR - TURKOVAC aşısı Güneydoğu'da uygulanmaya başlandı

07.02.2022 16:48

Yerli aşı TURKOVAC, Diyarbakır, Batman ve Mardin'de uygulanmaya başlandı.

Yerli aşı TURKOVAC, Diyarbakır, Batman ve Mardin'de uygulanmaya başlandı.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Valilikte düzenlenen programda TURKOVAC aşısı yaptırdı.

Burada gazetecilere açıklama yapan Karaloğlu, Kovid-19 ile mücadelenin tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

"Diyarbakır'da vakaların 20 gün önceye göre ciddi manada arttığını görüyoruz. Artık pandemiden korunmanın en kestirme yolunun aşı olduğu çok aşikar. Maalesef aşılama oranında Diyarbakır olarak Türkiye'nin en düşük illerinden biriyiz. Bu hastalıktan korunmak, hastalığı en azından ayakta geçirmek için mutlaka aşı olunması gerekir" diyen Karaloğlu, bunu bilim insanlarının dile getirdiğini aktardı.

Karaloğlu, "TURKOVAC biliyorsunuz Türkiye'de şehir hastaneleri olan illerde şimdiye kadar yapılabiliyordu. Sayın Bakanımız ile Ankara'da bir toplantı yapmıştık. O toplantıda da gündeme getirmiştik. Sayın Bakanımız hemen cumartesi günü Diyarbakır'ın da yer aldığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi olan illeri de TURKOVAC aşısı uygulanan illere ilave etti. İlimize de yerli ve milli aşımız TURKOVAC'tan 4 bin adet ulaştı ve bugün itibarıyla Diyarbakırlı vatandaşlarımıza hem randevu alarak hem de randevusuz hastaneye gittiklerinde aşı olabileceklerini buradan duyurmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Diyarbakır'da aşılama oranını artırmak için TURKOVAC aşısını bir kaldıraç olarak gördüklerine işaret eden Karaloğlu, "İnşallah TURKOVAC ile Diyarbakır'ımızı da diğer mavi iller kategorisine hep beraber almamız lazım ki hastalıkla daha sağlıklı mücadele edebilelim. Yoksa hastalık can almaya devam ediyor. Yazıktır, günahtır." diye konuştu.

Karaloğlu, vatandaşlardan aşılama oranını artırmak için destek beklediklerini aktararak, "Daha önce 3 aşı yaptırmıştım. 4'üncü doz için açıkçası TURKOVAC'ı bekliyordum." dedi.

DİYARBAKIR - TURKOVAC aşısı Güneydoğu'da uygulanmaya başlandı
DİYARBAKIR - TURKOVAC aşısı Güneydoğu'da uygulanmaya başlandı
DİYARBAKIR - TURKOVAC aşısı Güneydoğu'da uygulanmaya başlandı

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Münir Karaloğlu, Diyarbakır, TURKOVAC, Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR - TURKOVAC aşısı Güneydoğu'da uygulanmaya başlandı - Son Dakika


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