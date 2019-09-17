Son Dakika Haberleri: Diyarbakır-tutuklanan kulp belediye başkanı, görevden alındı
Son Dakika Güncel Haber

Diyarbakır-tutuklanan kulp belediye başkanı, görevden alındı

1 saat önce

Tutuklanan Kulp Belediye Başkanı, görevden alındı (2)KAYMAKAM GÖZLET GÖREVE BAŞLADIDiyarbakır'ın Kulp ilçesindeki 7 sivilin şehit olduğu saldırının ardından tutuklanan HDP'li Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş'ın yerine görevlendirilen Kulp Kaymakamı Mehmet Gözlet, göreve başladı.

Tutuklanan Kulp Belediye Başkanı, görevden alındı (2)

KAYMAKAM GÖZLET GÖREVE BAŞLADI

Diyarbakır'ın Kulp ilçesindeki 7 sivilin şehit olduğu saldırının ardından tutuklanan HDP'li Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş'ın yerine görevlendirilen Kulp Kaymakamı Mehmet Gözlet, göreve başladı. Sabah saatlerinde İçişleri Bakanlığı'nca yapılan görevlendirilmenin ardından Kulp Belediyesi'ne gelen Kaymakam Gözlet, başkanlık katına çıkarak görevinin başına geçti.

Diyarbakır-tutuklanan kulp belediye başkanı, görevden alındı

Mehmet Fatih Taş, Diyarbakır, Kulp, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 03:23 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kamuya 425 şehit yakını ve gazi atanacak
Tutuklanan ve yerine kayyum atanan Kulp Belediye Başkanı: Olay, ciddi bir katliamdır, ilişkilendirilmek beni üzmüştür Son Dakika: Şort giyen kıza hakaret eden sanığa 5 ay 25 gün hapis cezası Akbank konut kredisi faizini yüzde 1,17'ye düşürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 17:22:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır-tutuklanan kulp belediye başkanı, görevden alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]