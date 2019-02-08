Son Dakika Haberleri: Diyarbakır Ücretli Öğretmenlik Yapan PKK Şüphelisi Yakalandı

Diyarbakır Ücretli Öğretmenlik Yapan PKK Şüphelisi Yakalandı

1 saat önce

Ücretli öğretmenlik yapan PKK şüphelisi yakalandıDiyarbakır'da, elinde tüfekle terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçası önünde çekilmiş fotoğrafları bulunan ve daha önce ücretli öğretmenlik yaptığı belirlenen S.Y., jandarma tarafından yakalandı.

Ücretli öğretmenlik yapan PKK şüphelisi yakalandı

Diyarbakır'da, elinde tüfekle terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçası önünde çekilmiş fotoğrafları bulunan ve daha önce ücretli öğretmenlik yaptığı belirlenen S.Y., jandarma tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan istihbari çalışmalar sonucu, terör örgütü PKK tarafından kent merkezindeki örgütsel faaliyetlerde görevlendirildiği tespit edilen S.Y.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. S.Y.'nin, 2015- 2016 yıllarında Diyarbakır Yenişehir ilçesinde bulunan bir okulda ücretli öğretmenlik yaptığı tespit edildi. Ayrıca, S.Y.'nin terör örgütünü simgeleyen bez parçası önünde, örgüt mensuplarının giydiği kıyafetle ve elinde kalaşnikof tüfek ile çekilmiş fotoğrafları bulunduğu da belirlendi.

Ekipler, Bağcılar Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda S.Y.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. İfadesinin ardından adliyeye gönderilen S.Y., çıkarıldığı mahkemece 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 12:13 Kaynak: DHA

PKK, Güncel
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