Diyarbakır Ulu Cami'den Ayasofya'ya kucak dolusu sevgi mesajı - Son Dakika

Diyarbakır Ulu Cami'den Ayasofya'ya kucak dolusu sevgi mesajı

-Diyarbakır'daki STK'lardan Ayasofya'nın ibadete açılmasına destek

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri, Ayasofya Cami'sinin Danıştay 10. Dairesinin kararıyla 86 yıl aradan sonra yeniden ibadete açılmasına destek verdi.

Ayasofya Cami'sinin 86 yıl sonra ibadete açılmasıyla birlikte hemen her kesimden destek açıklamaları geldi. Diyarbakır'da faaliyet gösteren STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaşlar da Sur ilçesinde bulunan tarihi Ulu Cami önünde toplanarak Ayasofya Cami'sinin yeniden ibadete açılmasına destek verdi. Ulu Cami'de ikindi namazının kılınmasının ardından dua eden vatandaşlara, cami çıkışında tatlı dağıtıldı.

Namazın ardından cami önünde toplanan STK temsilcileri adına açıklamalarda bulunan Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı ve Sağlık-Sen Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu, 86 yıllık özlemin, hasretin bugünlerde sona erdiğini ve Diyarbakır'dan Ayasofya'ya selamlarını gönderdiklerini söyledi. Kürt'üyle, Türk'üyle, Zaza'sıyla, Arap'ıyla bu sevince herkesin ortak olduğunu kaydeden Ensarioğlu, "Biz Cumhurbaşkanımıza ve yanındaki arkadaşlarına, bu konuda yapmış oldukları güzel çalışmalarından dolayı Diyarbakır'dan kucak dolusu sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Bu durumun bundan sonraki süreçte de birçok güzelliklere vesile olmasını diliyoruz. Ayasofya'nın tekrar cami olarak hizmete sunulması, 24 Temmuzda cuma namazıyla birlikte hizmete girmesi hepimizi canı gönülden sevindirmiştir. İnşallah bu sevincimiz kat be kat gün geçtikçe artacaktır" dedi.

"Ayasofya hepimizin ortak değeridir"

Ayasofya'nın tekrar ibadete açılmasını hazmedemeyen, bunları kendilerine yediremeyen şer odaklarının maalesef sosyal medya paylaşımlarıyla bunu karalamak istediklerini dile getiren Ensarioğlu, "Bir kez daha Diyarbakır'dan sesleniyoruz, bu yapılan çirkin ve ahlaksız konuşmaları şiddetle kınıyoruz. Ayasofya hepimizin ortak değeridir. Bu ortak değere hepimizin sahip çıkması lazım. biz Diyarbakır Ulu Cami'den Ayasofya'ya kucak dolusu sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Allah yar ve yardımcıları olsun buna vesile olanlara" şeklinde konuştu.