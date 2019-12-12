Diyarbakır-umut'un da şırıngalı çikolata kapağıyla öldüğü iddiası - Son Dakika

DİYARBAKIR-Umut'un da şırıngalı çikolata kapağıyla öldüğü iddiası (3)

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Bir kadın cinayeti daha! Sopayla burnunu kırdı, ardından boğarak öldürdü!

Mert'in ölümüne neden olan o parça otopsiyle çıkarıldı