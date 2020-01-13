Diyarbakır üst geçidi kullanmayan yayaya çarpmamak için manevra yaptı, direğe çarptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır üst geçidi kullanmayan yayaya çarpmamak için manevra yaptı, direğe çarptı - Son Dakika

Diyarbakır üst geçidi kullanmayan yayaya çarpmamak için manevra yaptı, direğe çarptı

6 saat önce

Üst geçidi kullanmayan yayaya çarpmamak için manevra yaptı, direğe çarptıDİYARBAKIR'da, yaklaşık 100 metre mesafedeki üst geçidi kullanmayıp yolun karşısına geçmeye çalışan Süleyman Selçuk'a çarpmamak için otomobiliyle manevra yapan Suat Özleğen, aydınlatma direğine çarptı.

Üst geçidi kullanmayan yayaya çarpmamak için manevra yaptı, direğe çarptı

DİYARBAKIR'da, yaklaşık 100 metre mesafedeki üst geçidi kullanmayıp yolun karşısına geçmeye çalışan Süleyman Selçuk'a çarpmamak için otomobiliyle manevra yapan Suat Özleğen, aydınlatma direğine çarptı. Kazada 2 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, Şanlıurfa Bulvarı'nda alt geçit girişinde meydana geldi. Süleyman Selçuk 100 metre mesafedeki üst geçidi kullanmayarak yolun karşısına geçmeye çalıştı. Bu sırada Selçuk'u fark eden Suat Özleğen yönetimindeki 72 UM 629 plakalı otomobille çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan otomobil, aydınlatma direğine çaptı. Kazada sürücü Özleğen ile Selçuk yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Özleğen'in hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kaza nedeniyle ulaşımda uzun süre aksama yaşanırken, kullanılamaz hale gelen otomobil ise çekiciyle otoparka kaldırıldı.

Diyarbakır üst geçidi kullanmayan yayaya çarpmamak için manevra yaptı, direğe çarptı

Diyarbakır, Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 07:34 Kaynak: DHA
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