DİYARBAKIR Üvey kardeşlerin 'ev yapma' kavgasında anne öldü, 2 oğlu ve gelini yaralandı - Son Dakika

DİYARBAKIR Üvey kardeşlerin 'ev yapma' kavgasında anne öldü, 2 oğlu ve gelini yaralandı

Üvey kardeşlerin 'ev yapma' kavgasında anne öldü, 2 oğlu ve gelini yaralandıDİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde, üvey kardeşlerin arazi anlaşmazlığı kavgaya dönüştü.

Üvey kardeşlerin 'ev yapma' kavgasında anne öldü, 2 oğlu ve gelini yaralandı

Beşiktaş, derbi galibiyeti sonrası sosyal medyadan Fenerbahçe'ye gönderme yaptı
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Başakşehir'in şampiyonluğunu sahada futbolcularla kutladı
Konyaspor cephesi, Trabzonspor'un penaltısına sosyal medyadan tepki gösterdi

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde, üvey kardeşlerin arazi anlaşmazlığı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 61 yaşındaki anne Hamdiye Şık öldürüldü, 2 oğlu ve gelini yaralandı. Olay, dün Bismil ilçesinde bağlı kırsal Kağıtlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hamdiye Şık, oğulları Kadir Karaaslan, Mehmet Karaaslan (33) ve gelini Bahar Karaaslan (28), 30 yıl önce ayrıldığı eşi Mahmut Karaaslan'ın evine gitti. Şık, eski eşiyle aralarında anlaşmazlık olan arazide ev inşa edilmesine tepki gösterince, sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Mahmut Karaaslan ve ikinci eşinden olan isimleri öğrenilemeyen 2 oğlu ile Hamdiye Şık ve çocukları ve gelini kavga çıktı. Eski eş ve üvey kardeşlerin kavgasında Hamdiye Şık, oğulları Kadir, Mehmet ve gelini Bahar Karaaslan yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri Kağıtlı Mahallesi'nde güvenlik önlemi alırken, sağlık görevlileri ise yaralıları olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri'ne götürdü. Acil serviste tedaviye anne Hamdiye Şık, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Hastanede tedavileri süren yaralılardan Kadir Karaaslan'ın sağlık durumunun da ağır olduğu öğrenildi. 3 KİŞİ GÖZALTINDA

Jandarma ekiplerince olayın ardından Mahmut Karaaslan ve 2 oğlu gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların sorgusu sürerken, kavgada yaşamını yitiren Hamdiye Şık, Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde toprağa verildi.

Diyarbakır, Bismil, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 22:23 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR Üvey kardeşlerin 'ev yapma' kavgasında anne öldü, 2 oğlu ve gelini yaralandı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

00:57 Beşiktaş, derbi galibiyeti sonrası sosyal medyadan Fenerbahçe'ye gönderme yaptı 00:52 Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Başakşehir'in şampiyonluğunu sahada futbolcularla kutladı 23:50 Konyaspor cephesi, Trabzonspor'un penaltısına sosyal medyadan tepki gösterdi 23:00 Son Dakika: Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Ankaragücü, Süper Lig'den düşen ilk takım oldu 21:50 Parkta yürüyüş yapan 3 kadın, karşılarına çıkan ayı ile selfie çekti 19:03 Yasin Obuz'dan Nisa'ya: Evrim yılansa, sen çıngıraklı yılansın 17:44 Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi 17:27 10 ila 19 yaş aralığındaki çocukların koronavirüsü daha çok bulaştırdığı tespit edildi 17:04 İçişleri Bakanlığı, Twitter'da Mehmet Metiner hakkında paylaşım yapan hesabın Bakan Soylu'nun oğluna ait olmadığını açıkladı 17:03 Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunu tanıdıkları öldürmüş 15:31 Sosyal medya fenomeni Anna Mya, NBA'in Disney World kampüsüne davet edildi 15:08 Muğla'da kaybolan genç kızdan 3 gündür haber alınamıyor 12:32 Mısır, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine tepki gösterdi 12:22 Sahte sandığı 50 TL'lik banknotun hatalı basım olduğunu öğrenen kadın tekliflere açık 11:55 "Namusuma yan baktın" dedikleri kişiyi tekme tokat dövdüler! O anlar kamerada
Beşiktaş, derbi galibiyeti sonrası sosyal medyadan Fenerbahçe'ye gönderme yaptı
00:57
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Başakşehir'in şampiyonluğunu sahada futbolcularla kutladı
00:52
Konyaspor cephesi, Trabzonspor'un penaltısına sosyal medyadan tepki gösterdi
23:50
Son Dakika: Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Ankaragücü, Süper Lig'den düşen ilk takım oldu
23:00
Parkta yürüyüş yapan 3 kadın, karşılarına çıkan ayı ile selfie çekti
21:50
Yasin Obuz'dan Nisa'ya: Evrim yılansa, sen çıngıraklı yılansın
19:03
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
17:44
10 ila 19 yaş aralığındaki çocukların koronavirüsü daha çok bulaştırdığı tespit edildi
17:27
İçişleri Bakanlığı, Twitter'da Mehmet Metiner hakkında paylaşım yapan hesabın Bakan Soylu'nun oğluna ait olmadığını açıkladı
17:04
Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunu tanıdıkları öldürmüş
17:03
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2020 04:39:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: DİYARBAKIR Üvey kardeşlerin 'ev yapma' kavgasında anne öldü, 2 oğlu ve gelini yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]