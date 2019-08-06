Son Dakika Haberleri: Diyarbakır Uyuşturucu çetesini yakalatan muhtarın bir oğlu daha öldürüldü )
Son Dakika Güncel Haber

Diyarbakır Uyuşturucu çetesini yakalatan muhtarın bir oğlu daha öldürüldü )

58 dakika önce

Diyarbakır Uyuşturucu çetesini yakalatan muhtarın bir oğlu daha öldürüldü.

Diyarbakır Uyuşturucu çetesini yakalatan muhtarın bir oğlu daha öldürüldü
Diyarbakır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 11:15 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Av tüfeğiyle dayısının oğlunu öldüren katil: Korkutmak istedim
Üvey annesini öldüren cezaevi firarisi yakalandı 13 yaşındaki çocuğu öldüren katilin cinsel istismardan yargılandığı ortaya çıktı Kadın kılığında hapishaneden kaçmaya çalışan çete lideri hücresinde ölü bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 00:13:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır Uyuşturucu çetesini yakalatan muhtarın bir oğlu daha öldürüldü )
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]