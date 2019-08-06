Diyarbakır Uyuşturucu çetesini yakalatan muhtarın bir oğlu daha öldürüldü )
58 dakika önce
Diyarbakır Uyuşturucu çetesini yakalatan muhtarın bir oğlu daha öldürüldü.
Diyarbakır Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 11:15 Kaynak: DHA
Uyuşturucu çetesini yakalatan muhtarın bir oğlu daha öldürüldü
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