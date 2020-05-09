DİYARBAKIR Uyuyan köpeğe köfte sürprizi - Son Dakika

Uyuyan köpeğe köfte sürprizi

DİYARBAKIR'da, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle aç kalan ve kaldırımda uyuyan sokak köpeğinin başucuna bir hayvansever tarafından köfte bırakıldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Diyarbakır'da, cadde ve sokaklarda insan sessizliği sürüyor. Boşalan cadde ve sokaklarda sokak hayvanları görülürken, kaldırımda uyuyan bir köpeğe hayvansever tarafından köfte servisi yapıldı. Sokağa çıkma kısıtlama nedeniyle haber takibi yapan gazeteciler, uyuyan köpek ve baş ucundaki köfteyi fotoğrafladı.