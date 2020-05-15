Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü, sosyal yardımlar ile destek oluyor - Son Dakika

Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü, 4 ilde her ay 5 bin 500 kişiye kuru gıda sağlıyor, bine yakın öğrenciye burs veriyor ve 339 yetim ve engelliye yardımda bulunuyor.

Vakıflar Bölge Müdürü Metin Evsen, İskender Paşa Konağı'nda yaptığı açıklamada, bölge müdürlüğü olarak ecdadın yapmış olduğu eserleri restore etmek ve bu eserleri sonraki nesillere miras olarak bırakmak için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını söyledi.

Vakıflar Haftası'nın bu yıl "Vakıf Medeniyetinde Şefkat ve Merhamet" temasıyla kutlandığını aktaran Evsen, bu kapsamda yoğun olarak hem restorasyon hem de sosyal yardımlarının devam ettiğini belirtti.

Vakfa ait akar olarak nitelendirdikleri dükkan, bedesten, çarşı ve iş merkezlerinden gelen gelirlerle hayır şartlarını yerine getirdiklerini dile getiren Evsen, "Bu hayır şartları da ecdadın kurmuş olduğu vakıflar çerçevesinde yapılıyor. Ecdat görev yaptığı her yerde bir vakıf kurmuş ve bu vakfın da hem akarları hem hayratları çerçevesinde işlevlerini devam ettirmektedir. İnşallah bu kıyamete kadar böyle devam eder." dedi.

Bölge müdürlüklerinin Bingöl, Batman, Mardin ve Diyarbakır illerini kapsadığını anımsatan Evsen, şöyle devam etti:

"Bu illerimizde her ay 5 bin 500 kişiye kuru gıda yardımında bulunuyoruz. Bine yakın orta öğretim ve üniversitesi öğrencisi ile yabancı uyruklu 9 öğrenciye burs veriyoruz. 339 yetim ve engelli vatandaşlarımıza da yardımda bulunuyoruz. Bize müracaat eden her şahıs şartları tutuyorsa ve bizim de kontenjanımız yeterliyse onlara maaş bağlıyoruz. Bizden 914 lira kadar bir para alıyorlar. Bu sosyal yardımlarımız da devam ediyor."

Evsen, tarihi merkez Sur ilçesinde mülkiyeti cemaatlere ait olan ve restorasyon ödeneği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından karşılanan 4 kiliseden 2'sinin çalışmasının tamamlandığını, geri kalan 2 kilisenin de 2022 yılında tamamlanacağını belirtti.

Yaptıkları çalışmalarla Diyarbakır ve bölgeyi inanç merkezi haline getirdiklerini ifade eden Evsen, "İnanç turizmine konu olan bütün yerlerde restorasyon ve çevre düzenlemesi işlerini yaptık bitirdik. Bölgeyi inanç turizmi merkezi haline getirdik. Pandemi etkisi olmasaydı her yıl düzenlediğimiz etkinlikleri daha büyük etkinliklerle kutlamış olacaktık." şeklinde konuştu.