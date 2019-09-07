Diyarbakır vali güzeloğlu'na destek ziyareti

Vali Güzeloğlu'na destek ziyareti

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na görevlendirilen Vali Hasan Basri Güzeloğlu'na, Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil ve yönetim kurulu üyeleri destek ziyaretinde bulundu.

İçişleri Bakanlığı'nca hakkındaki terör soruşturması kapsamında Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan HDP'li Adnan Selçuk Mızraklı'nın yerine atanan Vali Hasan Basri Güzeloğu'na destek ziyaretleri sürüyor. Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nu ziyaret ederek, desteklerini illeti.

Ziyaretlerinden dolayı Engin ve yönetim kurulu üyelerine teşekkürlerini ileten Vali Güzeloğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği görevimizde ortaya koydukları güven ve geleceğe ilişkin desteklerinden dolayı sayın başkanımıza teşekkür ediyorum. 2,5 yıldır birlikte çalışıyoruz. Vali olarak, birçok projede onların katkı ve desteklerini alarak Diyarbakır'ımıza iş AŞ ve ekonomik anlamda kalkınma sağlayacak çok önemli kazanımları birlikte yapıyoruz. Yeni dönemde 19 Ağustos itibariyle Cumhurbaşkanımızın görevlendirmeleri ve İçişleri Bakanlığımızın onaylarıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliğimiz ile birlikte daha farklı daha hızlı bir şekilde daha güzele ve iyiye taşıyacağız dedi.