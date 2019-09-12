Diyarbakır Valiliği: "Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının infilak...
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Diyarbakır Valiliği: "Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 4 kişi öldü, 13 kişi yaralandı"
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 08:06 Kaynak: AA
Diyarbakır Valiliği: "Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 4 kişi öldü, 13 kişi yaralandı"
PKK sevici ABD'li gazeteci Türk bayrağına hakaret etti Diyarbakır'da sivil aracın geçişi sırasında patlayıcı infilak etti, 4 şehit 13 yaralı var Irak'ta "ABD ve İsrail'e ölüm" mesajları paylaşıldı! Yargıtay'ın yerel mahkemenin kararını bozmasının ardından eski Cumhuriyet Gazetesi yazarları tahliye edildi