Son Dakika Haberleri: Diyarbakır Valiliği: "Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının infilak...
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Diyarbakır Valiliği: "Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının infilak...

1 saat önce

Diyarbakır Valiliği: "Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 4 kişi öldü, 13 kişi yaralandı"

Diyarbakır Valiliği: "Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 4 kişi öldü, 13 kişi yaralandı"

Diyarbakır Valiliği: Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının infilak...

Diyarbakır Valiliği, Kulp, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 08:06 Kaynak: AA
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