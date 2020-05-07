Diyarbakır Valiliği'nden açıklama - Son Dakika

Diyarbakır Valiliği, bazı internet ve haber sitelerinde yer alan "Diyarbakır Valisi AK Parti'nin toplantısına başkanlık etti" başlıklı habere ilişkin açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, bugün birtakım internet ve haber sitelerinde "Diyarbakır Valisi AK Parti'nin toplantısına başkanlık etti" şeklinde haberlere yer verilerek, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nun yaptığı çalışmalarının siyasi mecraya çekerek kamuoyu nezdinde olumsuz algı oluşturmaya yönelik çabaların olduğu tespitinde bulunulduğu bildirildi.

Koronavirüs sürecinde il genelinde ve ilçelerde devam eden ve halk sağlığını doğrudan ilgilendiren tüm konularda Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak toplumun tüm kesimleriyle yakın ve yoğun bir işbirliği sergilendiği kaydedilen açıklamada, ekonomik, siyasal ve sosyal kesimi temsil eden tüm aktörlerle hemen her gün ağırlıklı olarak video konferansla bir araya gelindiği, görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

İlin sivil ve ekonomik kesim temsilcilerinin 21 Nisan'da yayınladıkları ortak bir bildiriyle Valilik ve Büyükşehir Belediye Başkanlığına, katılımcı ve paylaşımcı yönetim anlayışı için teşekkürlerini kamuoyu ile paylaştıkları anımsatılan açıklamada, şunlara yer verildi:

"Habere konu olan toplantı, bu amaca münhasır bir buluşma olup gündemi, il geneli ve ilçelerimizde başarı ile yürütülen koronavirüs süreci, alınan tedbirler, Vefa Sosyal Destek Gruplarının çalışmaları ve vatandaşlarımızın Valilik ve Büyükşehir Belediyemizden istek ve talepleri başlığında gerçekleşmiştir.

Katılımcı yönetim anlayışına dönük yapılan bu toplantıyı siyasi bir toplantı gibi göstererek amacından saptırmaya çalışmanın sorunlu bir zihniyetin ürünü olduğu açıktır. Bu noktada yapılan söz konusu talihsiz haberlerin ve ithamların kamuoyunu yanıltmaya ve olumsuz algı oluşturmaya yönelik olduğu hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur."