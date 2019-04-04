Son Dakika Haberleri: Diyarbakır Valiliği'nden Batman Çayı Etrafındaki Vatandaşlara Uyarı

Diyarbakır Valiliği'nden Batman Çayı Etrafındaki Vatandaşlara Uyarı

1 saat önce

Diyarbakır Valiliği'nden Batman Çayı etrafındaki vatandaşlara uyarıDİYARBAKIR - Diyarbakır Valiliği, Batman Baraj kapaklarının açılarak Batman Çayı yatağına su bırakılacağı nedeni ile vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Diyarbakır Valiliği'nden Batman Çayı etrafındaki vatandaşlara uyarı

DİYARBAKIR - Diyarbakır Valiliği, Batman Baraj kapaklarının açılarak Batman Çayı yatağına su bırakılacağı nedeni ile vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, gerek bölgede meydana gelen aşırı yağışlardan dolayı, gerekse havaların ısınması neticesinde havzada biriken kar kütlelerinin ani erimesi sonucu Batman Barajı göl havzasına EÜAŞ tarafından tam kapasite enerji üretildiği halde, baraj gölünde su seviyesinin hızla yükselmeye devam ettiğinin gözlendiği belirtildi. Açıklamada, "Bu nedenle Batman Barajı ve HES tesislerinin güvenliğini sağlamak amacıyla zorunlu ihtiyaç halinde Batman Barajı'nda dolusavak kapaklarından Batman Çayı yatağına su bırakılması olasılığı bulunmakta olup, vatandaşlarımızın can ve mal kayıplarına karşı dere yataklarından uzak durmaları ve herhangi bir olumsuzluğa karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 07:53 Kaynak: İHA

Diyarbakır Valiliği, Batman, Genel
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