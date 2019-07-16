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Diyarbakır Valiliği'nden, HDP'li belediyenin cadde ismi değişikliğine ret

10 saat önce

DİYARBAKIR Valiliği, HDP'li Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, Sur ilçesindeki 'İyaz bin Ganem' caddesinin adının, 'PKK terör örgütüne yardım ve yataklık etmek' suçundan hapis cezasına çarptırılan 2014'te hayatını kaybeden 'Dr. İlhan Diken' olarak değiştirilme kararını reddetti.

Diyarbakır Valiliği'nden, HDP'li belediyenin cadde ismi değişikliğine ret, System.String[]
DİYARBAKIR Valiliği, HDP'li Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, Sur ilçesindeki 'İyaz bin Ganem' caddesinin adının, 'PKK terör örgütüne yardım ve yataklık etmek' suçundan hapis cezasına çarptırılan 2014'te hayatını kaybeden 'Dr. İlhan Diken' olarak değiştirilme kararını reddetti.
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisi, 19 Haziran günü birleşiminde, merkez Sur ilçesinde bulunan 'İyaz bin Ganem' caddesinin ismini 'Dr. İlhan Diken' olarak değiştirilmesi kararı aldı. Valilik onayına giden kararla ilgili yapılan incelemede caddeye ismi verilmesi istenilen ve 2014 yılında hayatını kaybeden İlhan Diken'in hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'PKK/KCK terör örgütü adına eylem ve faaliyette bulunmak' suçundan işlem yapıldığı ve 'PKK terör örgütüne yardım ve yataklık etmek' suçundan hapis cezasına çarptırıldığı tespit edildi. Bunun üzerine Valilik, Büyükşehir Belediye Meclisi kararını reddetti.
Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada ise şöyle denildi:
"5393 sayılı yasanın 81'inci maddesine göre mahalle, cadde ve sokaklara konulacak isimlerin, 31 Temmuz 2006 tarihli ve 26245 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren adres ve numaralamaya ilişkin yönetmeliğin 24'üncü maddesindeki 'Mahalle, sokak, cadde, bulvar, meydan ve benzeri yerlerin adları, anayasanın temel ilkelerine, yürürlükteki mevzuata, genel ahlaka aykırı, ayrımcılığa ve bölücülüğe yol açabilecek nitelikte tespit edilemez' hükme uygun olması gerektiği açıktır. Bu Meclis kararı yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine aykırı olduğundan, ayrıca ilimiz Diyarbakır'ın İslam'la şereflenmesine vesile olan komutanın adının verildiği caddenin isminin değiştirilerek PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak suçundan hapis cezası almış bir şahsın adının verilmesi kamu vicdanını yaralayacak nitelikte bir karar olduğundan, Valiliğimizce reddedilmiştir."


Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 05:47 Kaynak: DHA
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