Son Dakika Haberleri: Diyarbakır valiliği'nden 'kitap fuarına desteğini geri çekti' iddiaları yalanlandı
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Diyarbakır valiliği'nden 'kitap fuarına desteğini geri çekti' iddiaları yalanlandı

40 dakika önce

DİYARBAKIR Valiliği, yaptığı açıklamayla kitap fuarına desteğin geri çekildiğine dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Diyarbakır valiliği'nden 'kitap fuarına desteğini geri çekti' iddiaları yalanlandı, System.String[]

DİYARBAKIR Valiliği, yaptığı açıklamayla kitap fuarına desteğin geri çekildiğine dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Diyarbakır Valiliği, bazı basın ve yayın kuruluşlarında, kentte bu yıl 7'ncisi düzenlenen kitap fuarına Valilik ile Büyükşehir Belediyesi'nin destek vermediğine dair çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak kitap fuarına tam destek verdikleri, haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Geçtiğimiz günlerde birtakım basın- yayın organlarında ve çeşitli sosyal medya hesaplarında, Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyemizin TÜYAP Diyarbakır Kitap Fuarından desteğini çektiği şeklinde kamuoyunu yanıltmaya ve farklı algı oluşturmaya yönelik haberlere ve iddialara yer verilmiştir. Söz konusu iddialar gerçeği yansıtmamakla birlikte, konunun tarafı olan Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ile TÜYAP yetkilileri tarafından Valiliğimizin ve Büyükşehir Belediyemizin Kitap Fuarına tam destek verdiği, fuar etkinliklerine tanıtım ve ulaşım bakımından katkı sunduğu ifade edilmiştir. Yalnızca ticari bir faaliyet olan fuarın tanıtım mecralarında ve yayınlarında Kamu Kurumu olarak Valiliğimizin ve Büyükşehir Belediyemizin logolarını kullandırmadığı ilgili taraflarca belirtilmiştir. Bu bağlamda söz konusu asılsız ve gerçeğe aykırı iddiaları ve haberleri yayarak kamuoyu nezdinde Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyemize karşı olumsuz bir tavır oluşturmaya çalışan, gerçekten uzak ve kamuoyunu kasıtlı olarak yanıltmayı amaçlayan çevrelere karşı her türlü hukuki tasarrufumuzun saklı olduğu bilinmelidir. Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyemiz tarafından, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da ilimize katma değer ve ilimiz ekonomisine katkı sunacak olan tüm çalışmalar desteklenmeye devam edilecektir."

Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 08:36 Kaynak: DHA
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