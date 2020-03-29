Son Dakika › Genel › Diyarbakır Valiliği'nden korona virüs nedeniyle işini kaybeden 10 bin aileye biner lira yardım - Son Dakika
Diyarbakır Valiliği'nden korona virüs nedeniyle işini kaybeden 10 bin aileye biner lira yardım
6 saat önce
Diyarbakır Valiliği'nden korona virüs nedeniyle işini kaybeden 10 bin aileye biner lira yardım.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 01:09 Kaynak: İHA
Son Dakika Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs hava yoluyla bulaşmıyor Rus uzmandan açıklama: Rusya'da durum 2-3 ay içinde düzelecek Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 131'e, vaka sayısı ise 9217'ye yükseldi