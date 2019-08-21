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- Diyarbakır Valiliği'nden Silvan'daki olaya ilişkin açıklama

50 dakika önce

- Diyarbakır Valiliği'nden Silvan'daki olaya ilişkin açıklamaDİYARBAKIR - Diyarbakır Valiliği, Silvan ilçesinde çıkan ve 6 kişinin öldüğü 9 kişinin de yaralandığı olaya ilişkin açıklama yaptı.

- Diyarbakır Valiliği'nden Silvan'daki olaya ilişkin açıklama

DİYARBAKIR - Diyarbakır Valiliği, Silvan ilçesinde çıkan ve 6 kişinin öldüğü 9 kişinin de yaralandığı olaya ilişkin açıklama yaptı.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, Silvan ilçesi Gökçetevek Mahallesi'nde 21.08.2019 günü saat 01.20 sıralarında akraba olan iki aile arasında ailevi bir nedenden dolayı başlayan tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğü belirtildi. Açıklamada, "Kavga sonucunda 1 kişi olay yerinde, 5 kişi yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede olmak üzere toplam 6 kişi hayatını kaybetmiş, yaralı olan 9 kişinin tedavilerine devam edilmektedir. Olayla ilgili Silvan Cumhuriyet Savcılığı tarafından gerekli inceleme ve soruşturmalara başlanmıştır" denildi.

Diyarbakır Valiliği, Silvan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 09:01 Kaynak: İHA
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