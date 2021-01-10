Diyarbakır Valiliği'nden sosyal medyadaki 'işkence' iddialarına yalanlama - Son Dakika

DİYARBAKIR Valiliği'nden yapılan açıklamada bazı sosyal medya hesaplarında 'Lice'de işkence var' başlığıyla yer alan, kamu görevlilerince vatandaşlara kötü muamele yapıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Diyarbakır Valiliği'nden, bazı sosyal medya hesaplarında 'Lice'de işkence var' başlığıyla yer alan, kamu görevlilerince vatandaşlara kötü muamele yapıldığı iddialarıyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edilerek, Lice ilçesinde pandemi nedeniyle alınan sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği ve vatandaşların da evlerinde bulunduğu kaydedildi. Güvenlikle ilgili il genelinde herhangi bir olumsuzluğunun bulunmadığı belirtilen açıklamada, güvenlik birimlerinin vatandaşın güvenliği ve huzuru için gece gündüz demeden bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlara devam ettiği, bu kapsamda dün gerçekleştirilen operasyonda 1 jandarma personelinin şehit olduğu 3'ünün de yaralandığı anımsatıldı. Açıklamanın devamında, teröre karşı sürdürülen kararlı duruşun ve uzun süredir devam eden huzur, güven ortamının bazı çevreleri rahatsız ettiği, bu çevrelerin kirli zihniyetleriyle huzuru bozmak amacıyla kasıtlı olarak ortaya attıkları iddialarla kamuoyunda olumsuz algı oluşturmaya çalıştıkları ifade edilerek, vatandaşların bu tür iddialara itibar etmemeleri istendi.