Diyarbakır Valiliğinden Amed Sportif Faaliyetler-Bursaspor maçına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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Diyarbakır Valiliğinden Amed Sportif Faaliyetler-Bursaspor maçına ilişkin açıklama Açıklaması

25.09.2022 23:31
Diyarbakır Valiliğinden Amed Sportif Faaliyetler-Bursaspor maçına ilişkin açıklama Açıklaması

Diyarbakır Valiliği, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Bursaspor maçıyla ilgili sosyal medyaya yansıyan görsellere ilişkin açıklama yaptı.

Diyarbakır Valiliği, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynanan Amed Sportif Faaliyetler- Bursaspor maçıyla ilgili sosyal medyaya yansıyan görsellere ilişkin açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Bursaspor maçıyla ilgili gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ancak sosyal medyada yer alan görsellerin seyircilerin elbiselerinin içinde stada sokulduğu, konuya güvenlik kuvvetlerimizce derhal müdahale edildiği ve ilgililer hakkında yasal işlem başlatıldığı kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm BURSASPOR MAÇI SONRASI OLAYLAR ÇIKTI BURSASPOR MAÇI SONRASI OLAYLAR ÇIKTI
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır Valiliğinden Amed Sportif Faaliyetler-Bursaspor maçına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

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