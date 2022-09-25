Valilikten yapılan açıklamada, kentte oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Bursaspor maçıyla ilgili gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Diyarbakır Valiliğinden Amed Sportif Faaliyetler-Bursaspor maçına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

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