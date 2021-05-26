Diyarbakır Valiliği, uyuşturucu zanlısı gözaltına alınırken annesine şiddet uygulandığı haberlerini yalanladı - Son Dakika

Diyarbakır Valiliği, "polisin, uyuşturucu şüphelisi oğlunun gözaltına alınışı sırasında annesine şiddet uyguladığı" iddiasını içeren haberleri yalanladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında, bir anneye polis tarafından şiddet uygulandığı şeklinde iddiaların yer aldığının görülmesi üzerine, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılması gereği duyuldu.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişi ve organizasyonlara yönelik yaptığı çalışmalar sonucunda tespit ettikleri S.D'yi, 18 Mayıs'ta, Bağlar ilçesinin Kaynartepe Mahallesi'ndeki ikametinde gözaltına almak istedi. Bu sırada babası N.D, annesi K.D. ve kız kardeşi F.D, görevlilerin önüne geçerek, gözaltına alma işlemini fiziki ve sözlü olarak engelledi ve S.D'yi ekiplerin elinden kaçırmaya çalıştı.

Anne K.D. ekiplerden sorumlu komiser yardımcısını kolundan ısırdığı sırada düşerek sol kolundan yaralandı.

Gerçekleşen bu mukavemet esnasında 2 görevli vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı ve aldıkları adli doktor raporları sonrasında, kendilerine mukavemet eden N.D, K.D. ve F.D'den şikayetçi oldu.

Bunun üzerine şüpheliler hakkında, cumhuriyet savcısının talimatıyla soruşturma başlatıldı.

S.D'nin ikametinde yapılan aramada, üstünde 4 gram, ev içerisinde ise satışa hazır halde 25 fişek olarak tabir edilen cinste hazırlanmış 10,13 gram eroin ve 1,03 gram metamfetamin ele geçirildi.

S.D ile aynı adli çalışma kapsamında farklı adreslerde gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri hakimlikçe, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan tutuklandı.

Açıklamada, "Söz konusu haber ve paylaşımlarda yer alan iddialar gerçeği yansıtmamakta olup konuyla ilgili adli ve idari tahkikat devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.